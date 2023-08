Die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) setzt sich am Donnerstag erneut an die Spitze des MDAX. Neben einigen Kurszielanhebungen von Analystenseite nach starken Zahlen samt Prognoseerhöhung profitiert der Titel auch von positiven Aussagen des Gematik-Geschäftsführer Markus Leyck."Jede Woche sehen wir neue Rekordzahlen", so der Manager in einem Interview gegenüber n-tv. Beim E-Rezept "haben wir den Durchbruch geschafft", meint Leyck. AKTIONÄR-Leser wissen: Online-Arzneimittelversender ...

