Die AUTO1 Group (AUTO1) lieferte gemischte Q2-Ergebnisse. Der Absatz blieb hinter den Konsensschätzungen zurück, was auf ein deutlich schwächer als erwartetes Volumen im Retailgeschäft zurückzuführen ist. Der Rohertrag pro Stück (GPU) stieg jedoch auf ein Rekordhoch von EUR 1.680 (+62% yoy, +25% qoq). Damit hat das Unternehmen sein für Q4 2023 gesetztes Ziel von 1.500 EUR für den Retail-Bruttogewinn pro Stück bereits übertroffen. AUTO1 beendete das Quartal auch mit einem geringer als erwarteten bereinigten (adj.) EBITDA-Verlust. Angesichts des nach wie vor unsicheren makroökonomischen Umfelds und der rückläufigen Absatzzahlen im letzten Quartal hat das Management seine Absatzprognose im Mittelwert um ca. 5 % gesenkt. Die Prognose für den Bruttogewinn wurde jedoch beibehalten und die Erwartung für den Verlust auf Basis des bereinigten EBITDA gesenkt, was beruhigend ist. Trotz der kurzfristigen geschäftlichen Herausforderungen sehen die Analysten von AlsterResearch AUTO1 aufgrund der soliden Positionierung in den Kernmärkten weiterhin als eine gute Wahl an. Stetige Marktanteilsgewinne, ein beträchtliches B2C-Potenzial, die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit pro Einheit aufgrund von Skaleneffekten und das Hochfahren der eigenen Produktion stützen die langfristige Equity Story des Unternehmens. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an die revidierte Guidance an und bestätigen ihr BUY-Rating bei einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 10,00 (alt: EUR 10,50). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





