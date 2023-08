© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress



Die Marge beim Zahlungsdienstleister bleibt überraschend hinter den Erwartungen zurück und reißt die Aktie tief ins Minus. Während das Bezahlgeschäft weiter brummt, wird Paypal bei der Vergabe von Krediten vorsichtiger.

PayPal hat im zweiten Quartal 7,3 Milliarden US-Dollar Umsatz eingenommen, verglichen mit 6,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 1,16 US-Dollar pro Aktie.

Während diese Zahlen noch im Einklang mit den Erwartungen der Wall Street waren, sorgte die bereinigte operative Marge für Alarmstimmung bei Anlegern. In den vergangenen drei Monaten lag die Marge mit 21,4 Prozent unter der Prognose von 22 Prozent.

Die Aktie fiel nachbörslich um bis zu neun Prozent. Anleger hatten offenbar auf eine positive Überraschung bei den Zahlen gesetzt.

"Wir haben einige erhöhte Verluste in unserem PayPal-Geschäftskreditportfolio gesehen," sagte Paypal-CEO Dan Schulman laut Bloomberg. "Wir haben die Vergabe von Krediten gestrafft und sehen die Auswirkungen davon in diesem Quartal. Wir haben eine Rückstellung für unsere Verluste gebildet und ich erwarte, dass dies eine vorübergehende Auswirkung auf die Ergebnisse sein wird."

Gute Nachrichten liefert hingegen die sich abkühlende Inflation. Das Wachstum der Ausgaben auf den PayPal-Plattformen ist im zweiten Quartal gewachsen - um 11 Prozent auf 376,5 Milliarden US-Dollar - das war mehr als im Quartal zuvor. Die Schätzungen der Analysten wurden damit ebenfalls übertroffen.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

CEO Schulman, der in naher Zukunft sein Amt an einen Nachfolger übergeben will, erwartet auch weiterhin robuste Konsumenten-Ausgaben im E-Commerce-Bereich und gute Geschäfte für Paypal. Im Juli war das Verbrauchervertrauen in den USA auf ein Zwei-Jahreshoch gestiegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion