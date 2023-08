Die meistgehandelten Produkte: Pessimismus im Zertifikatehandel

Dominik Auricht

Der DAX® kann sich nicht erholen und ist diesen Vormittag unter die 16.000 Punkte Marke gefallen. Die Ankünding von Fitch die Bonität der USA downzugraden hat den globalen Aktienmärkten einen Grund gegeben um Dampf abzulassen. Viele Marktteilnehmer sehen beim DAX® eine Chance auf eine tiefere Korrektur. Die Mehrheit der erworbenen Zertifikate sind Put-Positionen. Einige Anleger rechnen allerdings zumindest mit einer kurzfristigen Rückkehr zum Trend und kaufen deshalb Call-Knock-Out-Optionsscheine mit hohem Hebel.

Bei den Einzeltiteln gibt es nach Gewinnmitnahmen bei der Mercedes-Benz Group AG wieder erhöhte Aktivität auf Call-Optionsscheine. Auch auf die Aktien der Commerzbank AG werden Call-Optionsscheine erworben, nachdem Barclays vor den Zahlen für das zweite Quartal das Kursziel angehoben ist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB1203 10,24 15882,00 Punkte 16889,186229 Punkte 15,49 Open End DAX ® Call HC6DCW 4,18 15882,00 Punkte 15488,156185 Punkte 38,04 Open End DAX ® Call HC7ZK9 2,91 15882,00 Punkte 15612,874584 Punkte 53,56 Open End DAX ® Put HR988R 9,33 15882,00 Punkte 16802,19162 Punkte 17,06 Open End TecDAX ® Call HC019X 5,73 3207,89 Punkte 2636,967502 Punkte 5,62 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC7RFL 2,12 15860,00 Punkte 15800,00 Punkte 75,19 22.08.2023 DAX ® Put HC37SJ 6,73 15860,00 Punkte 15700,00 Punkte 23,60 12.03.2024 DAX ® Put HC884S 3,23 15860,00 Punkte 15500,00 Punkte 49,23 17.10.2023 Commerzbank AG Call HC2W18 1,17 10,805 EUR 12,00 EUR 9,26 19.06.2024 Mercedes-Benz Group AG Call HB6HQV 0,52 70,67 EUR 70,00 EUR 13,73 13.12.2023

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC292L 1,56 15873,46 Punkte 16820,612038 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC07MF 1,96 15873,46 Punkte 17356,034287 Punkte -6 Open End DAX ® Short HC5TML 3,82 15873,46 Punkte 16553,513429 Punkte -15 Open End DAX ® Long HB8X6U 13,48 15873,46 Punkte 14420,912664 Punkte 5 Open End DAX ® Short HC01NF 3,72 15873,46 Punkte 17623,183273 Punkte -5 Open End

