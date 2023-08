AlsterResearch nimmt die Coverage der CHAPTERS Group AG mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von 22,00 EUR auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 51,7%. Das Unternehmen hat sich als Serienakquisiteur mit einem Investitionshorizont von mehreren Jahrzehnten etabliert, spezialisiert auf kleine Unternehmen mit führender Marktposition in vielversprechenden Nischen. Mit einem gut vernetzten Managementteam und einer unbestreitbaren Vorliebe für Nischensoftwareunternehmen (VMS), die durch die Tatsache verstärkt wird, dass das Unternehmen gerade eine zweite VMS-Akquisitionsplattform in Frankreich gegründet hat, tritt die CHAPTERS Group in die Fußstapfen erfolgreicher internationaler VMS-Aggregatoren, die bewiesen haben, dass organische und M&A-getriebene Wertschöpfung im Softwaresektor interessante Geschichten für Investoren bereithält. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





