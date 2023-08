DJ Deutsche Börse kauft restlichen Anteil an Fondsplattform FundsDLT

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse erwirbt die noch ausstehenden Anteile an der digitalen Fondsdistributionsplattform FundsDLT. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen betreibt eine Plattform, die alle Prozessschritte des Fondsvertriebs und der Fondsverarbeitung abdeckt. Die Deutsche Börse will die Übernahme spätestens im ersten Quartal abschließen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Der Börsenbetreiber hatte im März 2020 in FundsDLT investiert. Durch die Übernahme aller ausstehenden FundsDLT-Aktien seitens des Corporate-Venture-Capital-Arms der Gruppe Deutsche Börse sollen die Technologie und Services von FundsDLT zu einem Bestandteil von Clearstreams Angebot im Bereich Fondsdienstleistungen werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.