Microsoft hat seine Pläne für die diesjährige Gamescom bekannt gegeben. Auf der Xbox können interessierte Gamer verschiedenste Spiele zocken, wie das veröffentlichte Line-up zeigt. Am 23. August ist es in Köln wieder so weit. Vier Tage lang öffnet die Gamescom ihre Tore und auch in diesem Jahr präsentieren wieder zahlreiche Aussteller ihre neuesten Games. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder Microsoft. Das US-Unternehmen veröffentlichte jetzt ...

