Bill Ackman wettet nach dem Downgrade der USA in großem Umfang auf einen Wertverfall der 30-jährigen US-Staatsanleihen, um sich gegen die Auswirkungen höherer langfristiger Zinsen auf Aktien abzusichern.

Bill Ackman, der Gründer von Pershing Square Capital Management, sieht diese Strategie nicht nur als Schutzmaßnahme, sondern auch als Chance mit hohen Erfolgsaussichten. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter), erklärte er, dass er bei den 30-jährigen US-Staatsanleihen "short in size" sei, weil es sich um "eine hochwahrscheinliche Einzelwette" handele.

"Ich bin überrascht, wie niedrig die langfristigen US-Zinsen angesichts der strukturellen Veränderungen geblieben sind, die wahrscheinlich zu einer höheren langfristigen Inflation führen werden, einschließlich der De-Globalisierung, der höheren Verteidigungskosten, der Energiewende, der wachsenden Ansprüche und der größeren Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer", so Ackman in dem Tweet.

Ein zunehmendes Angebot an Staatsanleihen werde benötigt, um das aktuelle Haushaltsdefizit, künftige Ausgabenpläne und höhere Refinanzierungssätze zu finanzieren, so Ackman weiter. Demnach seien langfristige Schuldtitel unter Berücksichtigung dieser Dynamik von Angebot und Nachfrage überkauft. Ackman ist der Ansicht, dass es für die Märkte schwierig sein werde, den Anstieg der Emission zu bewältigen, ohne dass es zu wesentlich höheren Zinsen kommt. Er tätigt die Investition über Optionen, anstatt Anleihen direkt zu shorten.

Der Investor sieht den potenziellen Big Short als eine der wenigen Makro-Investitionen, bei denen das Potenzial für Gewinne nach oben größer sei als das Risiko nach unten. "Es hat in der Geschichte schon viele Fälle gegeben, in denen der Anleihenmarkt das lange Ende der Kurve innerhalb weniger Wochen neu bewertet hat, und dies scheint einer dieser Fälle zu sein."

Die Rating-Agentur Fitch hatte zuvor die langfristige Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herabgestuft. Ackman argumentiert, wenn die Inflation in den USA langfristig drei statt zwei Prozent betrage, könnten die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen 5,5 Prozent erreichen, "und das kann schon bald passieren".

In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Anpassungen an den Anleihemärkten innerhalb weniger Wochen zu raschen Kurskorrekturen geführt haben. Ackman sieht sich mit seiner Wette gegen diesen Fall abgesichert: "Die besten Absicherungen sind die, in die man sowieso investieren würde, auch wenn man die Absicherung nicht bräuchte. Das ist der Fall, und ich glaube auch, dass wir diese Absicherung brauchen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion