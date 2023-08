© Foto: picture alliance/Zoonar/Axel Bueckert



Alarmstufe "Rot/Grün": Der Patient deutsche Wirtschaft leide unter "multiplen Erkrankungen". Die Politik scheint nichts zu schnallen. Und die Börse schwächele. Was ist da los? Smart Investor-Diagnose!

"Auf der Verliererstraße", so der Titel des neuen Smart Investor Weekly, der heute frisch erschienen ist. Lesen Sie die ernüchternde Diagnose der Smart Investor-Doktoren:

"In den deutschen Wirtschaftsverbänden herrscht Alarmstufe "Rot/Grün". In ungewöhnlicher Dichte äußerten sich zuletzt die Spitzenfunktionäre mit Warnungen, die an Deutlichkeit nichts vermissen ließen. Dass vom Wirtschaftswunder des Bundeskanzlers weit und breit nichts zu sehen ist, sei da nur noch am Rande angemerkt. Kein Wunder, dass das Allzeithoch des DAX da nur von kurzer Dauer war.

In der laufenden Berichtssaison punkten bislang vor allem US-Unternehmen. Aber es gibt auch Ausnahmen und ein wenig Hoffnung. Mehr dazu im neuen Smart Investor Weekly."

Text: Ralf Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

