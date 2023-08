Finanzergebnis des zweiten Quartals im Überblick:

Umsatz von 106,4 Millionen USD, ein Anstieg um 5,2% im Vergleich zum Vorjahr

Bruttomarge von 63,0% im Vergleich zu 63,1% im Vorjahr

Nettogewinn von 4,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein global tätiger End-to-End-Anbieter von Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Service hat heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt gegeben, das am 30. Juni abgelaufen ist. Das Unternehmen ist der wichtigste externe Support-Anbieter für Software von Oracle und SAP sowie ein Partner von Salesforce und AWS.

"Für das zweite Quartal 2023 verzeichnen wir in Nordamerika den höchsten Gesamtumsatz, der jemals in einer dieser Perioden erzielt wurde. Wir werten dies als ein weiteres Indiz, dass unser aktualisierter Vertriebs- und Marketingplan Fahrt aufnimmt. Das Neukundengeschäft und die Geschäftsaussichten haben sich nach und nach und im Jahresvergleich verbessert und der Umsatz in unserem neuen gesamten Portfolio ist weiterhin gestiegen," sagte Seth A. Ravin, Mitbegründer, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. "Als ein global führendes Unternehmen, das die Produktion von erfolgskritischen Systemen unterstützt, bauen wir weiterhin unseren Personalbestand und unsere Fähigkeiten aus. So sind wir in der Lage, unser umfassendes, auf Innovation und Technologie gestütztes Lösungsportfolio weltweit anzubieten. Es verspricht unseren Kunden mehr Gewinn und Wachstum. Unser deutlich erweitertes Portfolio wird bei Neu- und Bestandskunden zu einer höheren Nachfrage führen, die Erneuerung und Erweiterung von Abonnements verbessern und den Wert von Verträgen erhöhen."

"Wir sehen auf ein solides Quartal zurück. Das gilt für fast alle unsere Hauptkennzahlen," sagte Michael L. Perica, der CFO von Rimini Street. "Neben dem im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Nettogewinn können wir eine starke Bilanz mit einer Nettoliquidität von 64,7 Millionen USD am Quartalsende vorweisen. Darüber hinaus haben wir in Umlauf befindliche Stammaktien im Wert von insgesamt 1,0 Millionen USD zu einem Durchschnittspreis von 4,09 USD pro Aktie zurückgekauft."

Einige Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023

Der Umsatz belief sich für das zweite Quartal 2023 auf 106,4 Millionen USD. Dies ist im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode (101,2 Millionen USD) ein Anstieg um 5,2%.

Der Umsatz in den USA stieg von 53,9 Millionen USD in der entsprechenden Vorjahresperiode um 0,1% auf 54,0 Millionen USD.

Der internationale Umsatz wuchs von 47,3 Millionen USD in der entsprechenden Vorjahresperiode um 10,9% auf 52,4 Millionen USD.

Die annualisierten wiederkehrenden Umsätze beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 410,1 Millionen USD. Dies entspricht einem Anstieg von 396,7 Millionen USD um 3,4% im Vergleich zum zweiten Quartal 2022.

Die Umsatzbeibehaltungsquote für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum von zwölf Monaten betrug 94% im Vergleich zu 95% für den vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz aus Subskription betrug 102,5 Millionen USD, was im zweiten Quartal 2023 einen Anteil von 96,3% am Gesamtumsatz ausmacht. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren dies 99,2 Millionen USD, bzw. 98,0%.

In Rechnung gestellte Leistungen stiegen im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 2,8% von 101,6 Millionen USD auf 104,4 Millionen USD.

Die Bruttomarge betrug für das zweite Quartal 2023 63,0% im Vergleich zu 63,1% in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Der Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal 2023 von 5,7 Millionen USD in der vergleichbaren Vorjahresperiode auf 10,3 Millionen USD.

Der nicht GAAP-konforme Betriebsgewinn belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 14,9 Millionen USD, in der vergleichbaren Vorjahresperiode waren dies 11,9 Millionen USD.

Der Nettogewinn wuchs im zweiten Quartal 2023 von 0,1 Millionen USD in der entsprechenden Vorjahresperiode auf 4,3 Millionen USD.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 8,8 Millionen USD im Vergleich zu 6,4 Millionen USD in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

Das bereinigte EBITDA stieg von 11,0 Millionen USD in der entsprechenden Vorjahresperiode auf 15,8 Millionen USD im zweiten Quartal 2023.

Der Basis- und verwässerte Gewinn je Aktie für Stammaktionäre belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 0,05 USD im Vergleich zu 0,00 USD in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die baren und kurzfristigen Investitionen betrugen am 30. Juni 2023 140,7 Millionen USD. Am 30. Juni 2022 waren es 160,2 Millionen USD gewesen.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt werden, werden in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung in Abstimmung mit ihren möglichst vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen erläutert. Angaben zu ihrer Kalkulation und Bedeutung finden Sie im Abschnitt "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Einige Geschäftsereignisse im zweiten Quartal 2023

Neue Kunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, oder Bestandskunden, die ihre Verträge erweitert haben: Daekyo Der führende südkoreanische Anbieter von Dienstleistungen für lebenslanges Lernen vom Kind bis zum Senior hat den Umfang des Rimini Support um Oracle und SAP erweitert; HCX Technology Partners der auf den Philippinen ansässige Anbieter von digitalen Unternehmenslösungen hat sich für seine 60.000 Oracle PeopleSoft Softwarelizenzen für Rimini Support entschieden.

Es wurden fast 9.000 Support Cases abgewickelt und fast 7.000 Aktualisierungen zu Steuern sowie Gesetzen und Verwaltungsbestimmungen an Kunden in 22 Ländern ausgeliefert. Die Kunden bewerteten den Support des Unternehmens im Durchschnitt mit 4,9 auf einer Skala von 5,0 (5,0 bedeutet 'Exzellent').

Es wurden kostenfreie Rechner für Einsparungen bei Oracle und SAP Software verteilt. Diese decken versteckte Einsparmöglichkeiten in Minuten auf, was zu einer Verringerung der Betriebskosten von bis zu 90% führen kann.

Gefeiert wurden 10 aufeinander folgende Jahre von fehlerfreien ISO-27001- und ISO-9001-Audits. Dies beweist eine Kultur der Integrität, Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit durch rigorose Qualitätsprüfungen.

Der Plan für Street Smart and Street Light Executive Series für 2023 wurde bekannt gegeben. Es treffen sich tausende von globalen CXOs, IT- und Finanzführungskräften zum Lernen, Networking und Austausch von Ideen.

Die Auszeichnung 2023 Great Place to Work Korea wurde zum zweiten Mal infolge verliehen. Grund waren mehrere 'Great Place to Work'-Zertifikate aus den USA, Australien und Neuseeland, EMEA und Japan, Indien und dem Vereinigten Königreich.

Die Gewinner des jährlichen Programms RMNI LOVE $50,000 Grant wurden in Tokio bekannt gegeben. Fünf Wohltätigkeitsorganisationen erhielten jeweils 10.000 USD für ihre Mission und ihre Tätigkeit.

Nachfolgendes Ereignis

Im Oktober 2014 hatte das Unternehmen ein Gerichtsverfahren eingeleitet: Rimini Street Inc. v. Oracle Int'l Corp. ("Rimini II") wurde vor einem U.S. District Court verhandelt Nur wenige Tage vor der Eröffnung des Verfahrens von Rimini II zog Oracle alle Ansprüche gegen Rimini Street und seinen CEO, Seth A. Ravin zurück und zwar gegen Geldleistungen jeglicher Art gemäß der Rechtstheorie in der Prozessführung. Das Gerichtsverfahren erfolgte Ende 2022 und am 24. Juli 2023 gab das Gericht seine Ermittlungen und Schlussfolgerungen für Rimini II bekannt. Es erfolgte eine permanente einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen (die "Rimini II einstweilige Verfügung").

Das Unternehmen konnte sich in einigen Punkten durchsetzen, insbesondere, was die Ansprüche von Oracle im Hinblick auf Zuwiderhandlungen angeht. Das U.S. District Court stellte fest, dass die einschlägigen Software-Lizenzen die Kunden von Oracle nicht daran hindern, eine dritte Partei wie Rimini Street für Updates oder Reparaturen zu engagieren, wenn es sich um Arbeiten handelt, die die Kunden selbst unter dem Lizenzvertrag hätten durchführen können. Das Unternehmen stimmt jedoch nicht mit einigen Schlussfolgerungen, Ergebnissen und Bestimmungen des U.S. District Court überein und hat deshalb am 25. Juli 2023 Widerspruch gegen die Rimini II einstweilige Verfügung eingelegt. Am 28. Juli 2023 wurde ein Eilantrag auf sofortige Aussetzung der Durchsetzung der Rimini II einstweiligen Verfügung bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses des Widerspruchs gestellt. Am 30. Juli 2023 veröffentlichte der District Court einen Zeitplan für die beschleunigte Unterrichtung im Hinblick auf den Eilantrag von Rimini. Die Antwort von Oracle ist am 7. August 2023 fällig und die des Unternehmens am 11. August 2023.

Die Rimini II einstweilige Verfügung ist hauptsächlich auf das Softwareprodukt PeopleSoft von Oracle ausgerichtet. Die Rimini II einstweilige Verfügung begrenzt derzeit die Support-Dienste, die das Unternehmen für seine Kunden erbringen darf, die PeopleSoft von Oracle nutzen. Jedoch besteht kein vollständiges Verbot. Im zweiten Quartal 2023 betrug der Anteil aus dieser Quelle am Gesamtumsatz des Unternehmens 8%.

Weitere Informationen und Offenlegungen zum Rechtsstreit des Unternehmens mit Oracle finden Sie im Quartalsbericht des Unternehmens im Formular 10-Q, das am 2. August 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

Geschäftlicher Ausblick 2023

Das Unternehmen stellt für das dritte Quartal 2023 einen Umsatz von 105,5 Millionen bis 107,5 Millionen USD in Aussicht. Eine Prognose für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr hält das Unternehmen zurück, bis mehr Klarheit über den Ausgang des Rechtsstreits vor den US-Bundesgerichten mit Oracle besteht (siehe Abschnitt "Nachfolgendes Ereignis").

Informationen über den Webcast und Conference Call

Rimini Street hält einen Conference Call und Webcast ab, um das Ergebnis des zweiten Quartals und bestimmte sich bis dato abzeichnende Ergebnisse des dritten Quartals zu diskutieren. Dieser findet am 2. August um 5:00 p.m. Eastern Time 2:00 p.m. Pacific Time statt. Auf der Website von Rimini Street ist unter Investor Relations ein Live-Webcast verfügbar: Rimini Street IR Events-Link und direkt über den Webcast-Link. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können sich über den Link registrieren. Eine Aufzeichnung des Webcast ist ein Jahr lang nach dem Event verfügbar.

Nutzung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

In dieser Pressemitteilung sind bestimmte, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen enthalten. Diese basieren nicht auf einem umfassenden System von Rechnungslegungsvorschriften oder -Prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Informationen dienen nicht der Leistungsmessung im Einklang mit Angaben gemäß den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für Finanzkennzahlen gemäß GAAP angesehen werden oder sogar als über diesen stehend eingestuft werden. Eine Anpassung von GAAP-Ergebnissen auf nicht GAAP-konforme Ergebnisse ist in den Tabellen mit den Finanzergebnissen in der Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" findet sich eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000® Unternehmen, ist ein global tätiger Anbieter von Support, Produkten und Service für End-to-End-Unternehmenssoftware. Es handelt sich um den führenden externen Anbieter von Support für Software von Oracle und SAP sowie Partner von Salesforce und AWS. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet umfangreiche Lösungen, um Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Softwaretechnologie zu betreiben, managen, unterstützen, individuell anzupassen, konfigurieren, verbinden, schützen, überwachen und optimieren. So können Kunden ihre Geschäftsergebnisse verbessern, die Kosten deutlich senken und Ressourcen für Innovation freisetzen. Bis dato haben sich mehr als 5.200 Fortune 500-, Fortune Global 100-, Midmarket-Unternehmen sowie öffentliche Verwaltungen und sonstige Organisationen aus den verschiedensten Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Lösungen für ihre Unternehmenssoftware entschieden. Mehr Informationen erhalten Sie unter: riministreet.com. Besuchen Sie Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimme Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf vergangenen Fakten, sondern sind auf die Zukunft gerichtete Aussagen für Zwecke der Safe Harbor-Bestimmungen gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese sind üblicherweise zu erkennen an Formulierungen wie: "voraussagen," "glauben," "fortführen," "könnte," "derzeit," "schätzen," "erwarten," "zukünftig," "beabsichtigen," "dürfen," "möglicherweise," "Ausblick," "Plan," "möglich," "potenziell," "prognostizieren," "Projekt," "scheinbar," "suchen," "sollte," "wird," "würde" oder andere ähnliche Worte oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf unsere Erwartungen an zukünftige Ereignisse, Möglichkeiten, unsere globale Expansion und sonstige Wachstumsinitiativen und unsere diesbezüglichen Investitionen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Diese Aussagen gründen auf unterschiedlichen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen des Managements. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage der tatsächlichen Leistung, noch basieren sie auf Tatsachen der Vergangenheit. Diese Aussagen unterliegen einigen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf das Geschäft von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: ungünstige Entwicklungen im Verlauf von und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung bei laufenden Rechtsverfahren oder neue Rechtsverfahren, einschließlich schwebende Widerspruchsverfahren; zusätzliche Ausgaben aufgrund von Unterlassungsanordnungen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken und die Auswirkungen auf unsere zukünftigen Kosten; Veränderungen im geschäftlichen Umfeld von Rimini Street, was wirtschaftliche Rezessionen sowie Veränderungen der Wechselkurse sowie eine Veränderung der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Bedingungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Branche, in der wir und unsere Kunden tätig sind, einbezieht; die Entwicklung des Umfelds für das Management und den Support von Unternehmenssoftware und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu halten und unsere Kundenbasis weiter auszubauen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Supportdienste; Kunden übernehmen unser umfangreiches Portfolio an Diensten und Produkten sowie kurz vor der Markteinführung stehende Dienste selbst; Schätzungen unseres Marktpotenzials und Erwartungen der Kunden im Hinblick auf Einsparungen durch die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern; Schwankungen in unserem Vertriebszyklus und Risiken bezüglich der Kundenbindung; der Verlust von einem oder mehreren Mitgliedern unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal zu werben und zu halten; Herausforderungen beim Management von profitablem Wachstum; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Aktienkapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen zu generieren und Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zur Finanzierung des Wachstums zu generieren; die Auswirkungen von ökologischen, sozialen und politischen Einflüssen; Risiken in Verbindung mit globalen Geschäftstätigkeiten; unsere Fähigkeit, unautorisierte Zugriffe auf unsere IT-Systeme sowie Cybersecurity-Bedrohungen abzuwehren, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem über unsere Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu erweitern; Veränderungen in der Gesetzgebung und beim Erlass von Bestimmungen, was Steuern und ungünstige Auswirkungen auf die Besteuerung einschließt, oder unser Unvermögen, entsprechende steuerliche Rückstellungen zu bilden; Bedienung unserer laufenden Kreditfazilitäten und das damit einhergehende Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheit aus dem Übergang zu SOFR oder sonstiger Benchmarks für Zinssätze; ausreichende Barbestände oder Barmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; der Betrag und die zeitliche Umsetzung von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, dadurch den Aktienwert anzuheben; Unsicherheit im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktienpapiere von Rimini Street; Katastrophen, die die Geschäftstätigkeit von Rimini Street oder von deren Kunden unterbrechen und diejenigen, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht im Formular 10-Q, das am 2. August 2023 eingereicht wurde, sowie in der jeweils aktuellen Version des Formulars Q-10 und des Formulars 8-K sowie sonstigen Dokumenten, die Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission einreicht, aufgeführt sind. Darüber hinaus beziehen sich zukunftsweisende Aussagen auf die Erwartungen, Pläne oder Vorhersagen zu zukünftigen Ereignissen und Ansichten, so wie sie sich zum jeweiligen Zeitpunkt aus der Sicht von Rimini Street darstellen. Die Einschätzung von Rimini Street kann sich aufgrund von späteren Ereignissen und Entwicklungen ändern. Obwohl es im eigenen Ermessen von Rimini Street steht, Prognosen zu ändern, ist das Unternehmen mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Fälle nicht dazu verpflichtet. Die auf die Zukunft gerichteten Aussagen sind nach dem Datum dieses Dokuments im Hinblick auf die Einschätzungen von Rimini Street nicht mehr zuverlässig.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Nicht geprüfte, verkürzte konsolidierte Bilanz (In Tausend, außer Beträge pro Aktie AKTIVA 30. Juni

2023 31. Dezember

2022 Umlaufvermögen Barmittel und Barmitteläquivalente 123,543 109,008 Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 427 426 Außenstände ohne Wertberichtigung von jeweils $737 und $723 85,065 116,093 Rechnungsabgrenzung laufende Vertragskosten 17,590 17,218 Kurzfristige Investitionen 17,130 20,115 Im Voraus gezahlter Aufwand und Sonstiges 21,239 18,846 Gesamtes Umlaufvermögen 264,994 281,706 Anlagevermögen: Immobilien und Ausrüstung ohne akkumulierte Abschreibungen von jeweils $16,670 und $15,441 7,134 6,113 Betriebliche Leasingnutzungsrechte 7,138 7,142 Rechnungsabgrenzung nicht laufende Vertragskosten 22,516 23,508 Einlagen und Sonstiges 8,156 7,057 Rechnungsabgrenzung Körperschaftssteuer, netto 60,919 65,515 Gesamte Aktiva 370,857 391,041 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Laufende Verbindlichkeiten: Laufende Fälligkeiten langfristige Verbindlichkeiten 5,912 4,789 Außenstände 4,632 8,040 Aufgelaufene Vergütungen und Provisionen 33,694 37,459 Sonstige aufgelaufene Verbindlichkeiten 21,669 32,676 Laufende Verbindlichkeiten aus Betriebsleasing 4,219 4,223 Rechnungsabgrenzung Umsatz, laufend 259,102 265,840 Gesamte laufende Verbindlichkeiten 329,228 353,027 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten ohne laufende Fälligkeiten 67,113 70,003 Rechnungsabgrenzung, nicht laufend 26,222 34,081 Verbindlichkeiten aus Betriebsleasing, nicht laufend 8,532 9,094 Sonstige langfristigen Verbindlichkeiten 1,823 2,006 Gesamte Verbindlichkeiten 432,918 468,211 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktien, $0,0001 Nennwert. Autorisiert 99.820 Aktien (ausgenommen 180 Aktien der Serie A Vorzugsaktien); keine sonstige Serie wurde zugeteilt Stammaktien, $0,0001 Nennwert. Autorisiert 1.000.000 Aktien; ausgegeben und in Umlauf jeweils 89.085 und 88.517 Aktien 9 9 Zusätzliches eingezahltes Kapital 161,391 156,401 Akkumulierte sonstige Verluste (3,983 (4,195 Akkumuliertes Defizit (218,362 (228,269 Eigene Aktien, zu Kosten (1,116 (1,116 Gesamtes Aktionärsdefizit (62,061 (77,170 Gesamte Verbindlichkeiten und Aktionärsdefizit 370,857 391,041

RIMINI STREET, INC. Nicht geprüfte, verkürzte, konsolidierte Betriebsrechnung (In Tausend mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) Drei Monate, endend am Sechs Monate, endend am 30. Juni 30. Juni 2023 2022 2023 2022 Umsatz 106,421 101,200 211,933 199,110 Umsatzkosten 39,348 37,344 78,691 74,551 Bruttogewinn 67,073 63,856 133,242 124,559 Betriebsaufwand: Vertrieb und Marketing 37,284 36,205 71,763 67,905 Allgemeines und Verwaltung 18,865 18,862 37,092 38,813 Restrukturierungskosten 59 Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen Gebühren und sonstige Prozesskosten 629 3,193 3,348 6,692 Versicherungen und Rückerstattungen, netto (92 (481 Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen, netto 629 3,101 3,348 6,211 Gesamter Betriebsaufwand 56,778 58,168 112,262 112,929 Betriebseinnahmen 10,295 5,688 20,980 11,630 Außerbetriebliche Einnahmen und (Ausgaben): Zinsaufwand (1,387 (999 (2,726 (1,807 Sonstige Einnahmen (Ausgaben), netto 280 (1,577 809 (1,368 Einnahmen vor Körperschaftssteuer 9,188 3,112 19,063 8,455 Körperschaftssteuer (4,920 (3,002 (9,156 (5,258 Nettogewinn 4,268 110 9,907 3,197 Nettogewinn für Stammaktionäre 4,268 110 9,907 3,197 Nettogewinn je Aktie für Stammaktionäre: Basis 0.05 0.11 0.04 Verwässert 0.05 0.11 0.04 Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Stammaktien: Basis 88,903 87,225 88,797 87,175 Verwässert 89,274 89,339 89,251 88,940

RIMINI STREET, INC. GAAP und nicht GAAP-konforme Anpassungen (In Tausend) Drei Monate, endend am Sechs Monate, endend am 30. Juni 30. Juni 2023 2022 2023 2022 Nicht GAAP-konforme Anpassung Betriebsgewinn: Betriebsgewinn 10,295 5,688 20,980 11,630 Nicht GAAP-konforme Bereinigungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 629 3,101 3,348 6,211 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3,948 3,159 5,925 6,210 Restrukturierungskosten 59 Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn 14,872 11,948 30,312 24,051 Anpassung nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn: Nettogewinn 4,268 110 9,907 3,197 Nicht GAAP-konforme Bereinigungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 629 3,101 3,348 6,211 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3,948 3,159 5,925 6,210 Restrukturierungskosten 59 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn 8,845 6,370 19,239 15,618 Anpassung nicht GAAP-konformes bereinigtes EBITDA Nettogewinn 4,268 110 9,907 3,197 Nicht GAAP-konforme Bereinigungen: Zinsaufwand 1,387 999 2,726 1,807 Körperschaftssteuer 4,920 3,002 9,156 5,258 Aufwand für Abschreibungen 636 644 1,249 1,222 EBITDA 11,211 4,755 23,038 11,484 Nicht GAAP-konforme Bereinigungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 629 3,101 3,348 6,211 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3,948 3,159 5,925 6,210 Restrukturierungskosten 59 Bereinigtes EBITDA 15,788 11,015 32,370 23,905 Fakturierungen: Umsatz 106,421 101,200 211,933 199,110 Rechnungsabgrenzung Umsatz, laufend und nicht laufend zum Ende des Berichtszeitraums 285,324 300,387 285,324 300,387 Rechnungsabgrenzung Umsatz, laufend und nicht laufend zum Anfang des Berichtszeitraums 287,381 300,029 299,921 300,268 Veränderung Rechnungsabgrenzung Umsatz (2,057 358 (14,597 119 Fakturierungen 104,364 101,558 197,336 199,229

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und sonstigen Akteuren weitere Informationen zu den Ergebnissen von Rimini Street zur Verfügung zu stellen, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden definieren wir jährlich wiederkehrende Umsätze und die Umsatzbeibehaltungsquote, die beide für unsere Art der Geschäftstätigkeit maßgeblich sind. Darüber hinaus legen wir die folgenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen vor: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, Bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street zeigt in den obigen Tabellen, in welchem Zusammenhang nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen mit den möglichst direkt vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen stehen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer Steuerabgrenzungsposten hatten unsere nicht GAAP-konformen Bereinigungen keine steuerlichen Effekte. Diese nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden genauer definiert.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn ist der Betriebsgewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Dies wird im Folgenden detailliert erläutert.

Nicht GAAP-konformer Nettogewinnist der Nettogewinn bereinigt um: Kosten für Gerichtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Diese werden im Folgenden genauer erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Prozesskosten und damit verbundene Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, und nicht darauf, die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variieren die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Umstrukturierungskosten: Hierbei handelt es sich in erster Linie um Abfindungskosten in Verbindung mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

