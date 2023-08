DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Juli an Schwung

Der deutsche Dienstleistungssektor hat im Juli deutlich an Wachstumsdynamik verloren. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 52,3 von 54,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 52,0 ermittelt worden. "Ursächlich für die Verlangsamung war ein massiver Nachfrageeinbruch - der erste seit sechs Monaten", erklärte S&P Global. "Derweil ließ auch die Zuversicht nach, was wiederum den Stellenaufbau deutlich ausbremste."

S&P Global: Eurozone-Wirtschaft schrumpft im Juli wegen Industrieschwäche

Die Eurozone-Wirtschaft ist im Juli geschrumpft. Die Gründe dafür waren die sich verschärfende Krise in der Industrie und der annähernde Stillstand im Servicesektor. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 48,6 Zähler von 49,9 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 48,9 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Eurozone-Erzeugerpreise sinken im Juni stärker als erwartet

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Juni stärker gesunken als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 3,4 Prozent niedriger. Die Prognose von Volkswirten hatte nur auf ein Minus von 3,2 Prozent gelautet.

EZB-Direktor Panetta skeptisch gegenüber weiterer Straffung

EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich skeptisch zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik geäußert. "Wir befinden uns in einer Phase, in der die Inflation sinkt und die Angebotsschocks abklingen, die geldpolitische Straffung der Vergangenheit aber noch nicht voll zum Tragen gekommen ist", sagte Panetta bei einer Rede an der Bocconi-Universität. "Da sich die Zinssätze nun im restriktiven Bereich befinden, muss die Geldpolitik so kalibriert werden, dass wir unser Inflationsziel rechtzeitig erreichen und gleichzeitig unnötige Kosten für die Wirtschaft vermeiden können."

Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins zum 14. Mal in Folge erhöht. Sie signalisierte zudem, dass sie dies möglicherweise noch einmal tun wird, um den schnellsten Anstieg der Verbraucherpreise in der Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) zu bremsen. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Februar 2008. Der Schritt entsprach den jüngsten Erhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen und Börsianer hatten mehrheitlich mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet.

Türkische Inflation steigt im Juli auf 47,8 Prozent

Die Inflation in der Türkei ist im Juli erneut in die Höhe geschnellt und erschwert den Kampf der Zentralbank um eine Eindämmung der Preissteigerungen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 47,8 (Juni: 38,2) Prozent, wie aus den Daten des türkischen Statistikamtes Turkstat hervorging. Der Anstieg markierte das Ende einer monatelangen Abschwächung der Inflation.

IfW: Immobilienpreise in Deutschland stabilisieren sich

Der Abwärtstrend für Immobilienpreise in Deutschland ist im zweiten Quartal 2023 nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) teilweise gestoppt. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 ziehen laut dem jüngsten Update des German Real Estate Index des Netzwerks Econtribute und des IfW, der die tatsächlichen Verkaufspreise deutscher Immobilien nach aktuellen wissenschaftlichen Standards auswertet, viele Preise sogar wieder leicht an. Allerdings zeigt sich demnach noch ein deutliches Minus gegenüber dem Vorjahr und den Höchstständen, wie das Institut mitteilte.

DIHK: Ausblick für zweites Halbjahr bleibt trüb

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat angesichts der jüngsten Exportzahlen schwache Aussichten für die zweite Hälfte des Jahres 2023 festgestellt. "Das erste Halbjahr endet äußert kraftlos für die deutsche Außenwirtschaft", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die langanhaltend hohen Inflationsraten in wichtigen Absatzmärkten und die restriktive Geldpolitik lasteten auf den exportorientierten Unternehmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli 47,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 47,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 48,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli 51,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROGNOSE: 52,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni bei 52,2

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli 51,5 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli PROG: 51,5 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni war 53,7 - S&P Global/CIPS

