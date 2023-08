Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Gerry Weber International AG: Gläubigerversammlung der Anleihen

- One Square Advisory Services S.á.r.L. (One Square) in den Anleihen mit der WKN: A3E44G & der WKN: A254R4 einstimmig zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt- Anleihegläubiger erteilen unterschiedliche Weisungen hinsichtlich des Abstimmungsverhaltens für das anstehende StaRUG Verfahren- One Square wird die Anleihegläubiger als gemeinsamer Vertreter in dem StaRUG-Verfahren vertreten und steht mit der Gesellschaft und den Plansponsoren in laufenden Gesprächen

Am Mittwoch, den 02.08.2023, fanden die Anleihegläubigerversammlungen der Anleihe 2020/2023 (ISIN: DE000A3E44G1 ...

