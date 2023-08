Die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Veränderungen im saudi-arabischen Einzelhandel sowie die Inflation bei den Lebensmittelpreisen haben zu einem Rückgang von Werbeaktionen sowie zu Preiserhöhungen geführt. Dadurch entstand ein schwieriges Umfeld für saudi-arabische Verbraucher, die sich schnell angepasst haben, indem sie verstärkt auf Bequemlichkeit und unverzichtbare Produkte setzen.

Diese Ansicht vertrat Andrey Dvoychenkov, General Manager von NielsenIQ Middle East, in seiner Einführung zur allerersten Saudi Food Show, die in Riad stattfand und an der zahlreiche lokale und internationale Einzelhandelsexperten teilnahmen. Seine NielsenIQ-Präsentation unter dem Titel Navigating Disruption During Times of Change lieferte aktuelle Erkenntnisse über den saudi-arabischen Verbrauchsgütersektor (FMCG).

Dvoychenkov sagte hierzu: "Der saudi-arabische Markt ist in letzter Zeit von Preiserhöhungen gekennzeichnet, wobei einige Preise im Laufe des Jahres um 10 bis 15 Prozent gestiegen sind, was hauptsächlich auf steigende Rohstoffkosten zurückzuführen ist." Dvoychenkov wies auch auf die Besonderheit des saudi-arabischen Marktes hin, "auf dem die meisten Produkte und Rohstoffe importiert werden, so dass es für die Akteure der Branche von entscheidender Bedeutung ist, Unterbrechungen der Lieferketten zu bewältigen und lokale Ersatzprodukte in Betracht zu ziehen, um mehr Stabilität zu erzielen."

Dvoychenkov berichtete, dass die Verbraucher in Saudi-Arabien aufgrund eines veränderten Lebensstils ihre Ausgaben einschränken und ihre Budgets optimieren. Zu diesen Veränderungen gehört, dass sie öfter zu Hause kochen, weniger Abfall produzieren und weniger für Kleidung und Körperpflege ausgeben.

Eine interessante Dynamik zeigt sich darin, dass die saudi-arabischen Konsumenten trotz ihrer Absicht, ihre Ausgaben zu reduzieren, offenbar sehr viel Wert auf Qualität legen. Das Premium-Segment wächst bei Lebensmitteln lokaler und internationaler Marken stärker als das Billigsegment, und 65 Prozent der saudischen Verbraucher geben an, dass sie bereit sind, für Qualitätsprodukte mehr zu bezahlen.

Als Reaktion auf die derzeit schwierigen Bedingungen, mit denen die Verbraucher konfrontiert sind, wägen sie unter anderem die wichtigsten Produkteigenschaften gegeneinander ab, kaufen online ein, um die günstigsten Angebote zu erhalten, und verzichten auf den Kauf bestimmter Produktkategorien. Interessant ist, dass trotz dieser Veränderungen und turbulenten Zeiten die Verbraucher in Saudi-Arabien weltweit am wenigsten den Eindruck haben, sich in einer Rezession zu befinden.

Dvoychenkov wies darauf hin, dass die saudi-arabischen Verbraucher ihre Einkäufe hauptsächlich in Hypermärkten und Supermärkten tätigen, dass jedoch ein Trend zu einem schnelleren Wachstum bei kleineren Geschäften wie beispielsweise Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und Convenience Stores besteht. Auch ist der Preisanstieg bei Lebensmitteln in diesen kleineren Geschäften deutlich geringer als in herkömmlichen Supermärkten.

Definition von "unverzichtbar" bei modernen Konsumenten

Wenn es um die Auswahl der Produkte geht, sind 77 Prozent der saudi-arabischen Verbraucher der Ansicht, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Sie sind nur bereit, unverzichtbare Produkte zu kaufen. In Bezug auf die Definition des Begriffs "unverzichtbar" für moderne Konsumenten betonte Dvoychenkov, dass man bei der Auslegung dieses Begriffes vorsichtig sein müsse. Für die heutigen Verbraucher zählen zu den unverzichtbaren Produkten auch Grundnahrungsmittel wie Brot mit gesundheitlichen Vorteilen, z. B. glutenfreies Mehl, das an sich schon Vorteile bietet.

Darüber hinaus unterstreicht die Analyse von NielsenIQ die wachsende Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden bei den Verbrauchern, wobei viele saudi-arabische Konsumenten bereit sind, mehr für Produkte zu bezahlen, die gesunde Nahrungsergänzungsmittel enthalten, das Immunsystem unterstützen bzw. aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen.

E-Commerce und Convenience-Formate auf dem Vormarsch

Die Präsentation zeigte auch einen signifikanten Anstieg der Online-Umsätze um 45 Prozent (im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum), wobei der E-Commerce eine immer wichtigere Rolle in der Region spielt. Dvoychenkov kommentierte dies wie folgt: "Gründe für das Wachstum des E-Commerce sind nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch die Nachfrage nach Rabatten. Online-Plattformen bieten eine breite Palette von Produkten an, darunter Fertiggerichte und Lebensmittel, die den unterschiedlichsten Verbraucherwünschen Rechnung tragen."

"Einzelhandelsunternehmen wie Viva, Gala und Tamimi Express bringen die Expansion dieser Formate aktiv voran, indem sie täglich niedrige Preise und zielgerichtete Sortimente anbieten, um den Convenience-Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden", so Dvoychenkov weiter.

Die Herausforderung für Einzelhandelsunternehmen und Hersteller

Angesichts der sich verändernden Marktdynamik müssen Einzelhandels- und Herstellerunternehmen ihre Strategien anpassen, um den sich wandelnden Verbraucherwünschen gerecht zu werden. Saleem Iftikhar*, Country Leader von NielsenIQ in Saudi-Arabien, erläutert dies folgendermaßen: "Preisanpassungen, direkte Preissenkungskampagnen und Kundenbindungsinitiativen sind einige der Maßnahmen, die Einzelhandelsunternehmen ergreifen, um preisbewussten Verbrauchern entgegenzukommen und gleichzeitig ein angenehmes Einkaufserlebnis anzubieten."

Schließlich unterstreicht die Studie von NielsenIQ die Bedeutung von klar strukturierten Ladenlokalen mit einer angenehmen Atmosphäre und einem ausgezeichneten Kundenservice. "Verbraucher sind zunehmend auf der Suche nach preis- und werbeaktionsbezogenen Sparstrategien. Obwohl die Effizienz von Werbeaktionen leicht zurückgegangen ist, zeigt unsere Analyse, dass Einzelhandelsunternehmen ihre Kunden durch verschiedene Komponenten, darunter Preisgestaltung und Unterhaltungsangebote, an sich binden müssen", schließt Dvoychenkov.

* Saleem Iftikhar moderierte am ersten Tag des Saudi Food Summit eine Podiumsdiskussion mit Chris Abboud von PepsiCo und mit Shehim Mohammed von der Lulu Group zum Thema "Mitigating uncertainty, volatility and cost hikes in Food Beverage industry" (Begrenzung von Unsicherheit, Volatilität und Kostensteigerungen in der Lebensmittel- und Getränkebranche).

