Baierbrunn (ots) -Der Titel Baby und Familie des Wort & Bild Verlags wird zu ELTERN und ist ab 1. Oktober kostenlos in Apotheken erhältlich. Das Baierbrunner Medienhaus lizenziert die Rechte an der Marke ELTERN für Apothekenmagazine von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland.Der etablierte Titel Baby und Familie wird unter der Marke ELTERN redaktionell im Hause Wort & Bild fortgeführt und einer modernen Neugestaltung unterzogen. Damit investiert das Baierbrunner Medienhaus in die Zukunft seiner Marken und baut das Elternsegment in den Apotheken aus. Gruner + Jahr stärkt mit der Lizenzierung von ELTERN als Apothekenkundenmagazin eine seiner Kernmarken, die im Zuge der Neu-Aufstellung des Publishing-Geschäftes definiert worden sind. ELTERN erhält über den Vertrieb in Apotheken einen hervorragenden weiteren Zugang zu seiner Zielgruppe und vergrößert seinen Leserkreis signifikant.Zwei starke Marken, eine KooperationDie Apothekenkundenzeitschrift Baby und Familie aus dem Wort & Bild Verlag führt mit einer Auflage von über 500.000 verkauften Exemplaren monatlich das Segment der Elternmagazine in Deutschland seit vielen Jahren an. Mit dem Relaunch im Oktober 2023 wird das frisch überarbeitete Magazin von Wort & Bild unter dem neuen Titel ELTERN in der Apotheke vor Ort erhältlich sein. Gruner + Jahr führt die erfolgreichen ELTERN-Digitalangebote fort, die kostenlosen ELTERN-Magazine "Schwangerschaft & Geburt" und "Die ersten Jahre" erscheinen weiterhin in Arztpraxen und Kliniken.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Die Marke ELTERN steht seit über 50 Jahren für Vertrauen, für moderne Gestaltung von Erziehung und Elternschaft und ein Lebensgefühl, das Familie ernst nimmt und wertschätzt. Diese traditionsreiche und immer zukunftsgewandte Marke passt damit hervorragend zu unserem auflagenstarken Magazin Baby und Familie. Mit dem Relaunch unter der Marke ELTERN werden wir im Bereich der Familienmedien neue Maßstäbe setzen. Wir freuen uns, die Apotheke vor Ort bei der Zielgruppe junger Eltern und Großeltern mit dem neuen Titel noch stärker als Gesundheitsratgeber in (fast) allen Lebenslagen verankern zu können."Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr: "ELTERN ist und bleibt eine unserer Kernmarken. Deshalb freuen wir uns sehr über die neue Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag, die auf den Erfolg der Marke einzahlen wird. Nachdem wir mit ELTERN im digitalen Bereich des Familiensegments führend sind, werden wir mit dem vom Wort & Bild Verlag für Apotheken produzierten Magazin ELTERN in Kombination mit unseren eigenen ELTERN-Magazinen in Arztpraxen und Kliniken auch in Print so viele Mütter und Väter wie sonst keine andere Medienmarke für junge Familien erreichen."Geballte VermarktungsstärkeDie Vermarktung für das neue Magazin ELTERN in der Apotheke werden der Wort & Bild Verlag und die ebenfalls zu RTL Deutschland gehörende Ad Alliance übernehmen. Beide Medienhäuser werden dabei ihre Stärken komplementär einsetzen und so die optimale Vermarktung des Titels vorantreiben.Über den Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich in Print und online rund 25 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.Über Gruner + JahrGruner + Jahr ist Teil von RTL Deutschland als Entertainmentunternehmen, das in Deutschland über die Mediengattungen TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast aktiv ist. Vereint sind starke Medienmarken von RTL bis STERN, von BRIGITTE bis VOX, von GEO bis ntv. Mit RTL+ wird über 4,3 Mio. Abonnent:innen der führende deutsche Streamingdienst im Markt angeboten, dessen crossmediales Angebot neben Video auch Musik, Podcasts und Hörbücher umfasst. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, 50 Premium-Magazine und zahlreiche Digitalangebote, darunter CHEFKOCH und Wetter.de. 