Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland führt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf der FFP2-Atemschutzmasken "NM-002" und "NEO-002" mit den EAN-Codes 4251719902680, 4251719943362, 4251719943447 und 4251719943331 des Lieferanten Pro-Sell Vertriebs GmbH durch (siehe EAN-Code auf der Verpackung des Artikels). Es wurde eine unzureichende Filterleistung festgestellt. Lidl in Deutschland bittet daher alle Kunden dringend den Rückruf zu beachten und die betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.Die betroffenen Artikel wurden bei Lidl in Deutschland verkauft. Die Artikel können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Warenrückruf sind ausschließlich die oben genannten Artikel betroffen (siehe EAN-Code auf der Verpackung des Artikels). Andere FFP2-Atemschutzmasken sind von dem Rückruf nicht betroffen.Lidl in Deutschland entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5573058