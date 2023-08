Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Wochen erholt. Technisch scheint nun eine Korrektur jederzeit möglich zu sein, zumal im Bereich von 81 Dollar (WTI) gleich mehrere Widerstände auf den Ölpreis warten. Doch die Australia and Newzealand Banking Group (ANZ) hält weiterhin 100 Dollar zum Jahresende für möglich.Diese These hat die Bank in einer jüngsten Kurzeinschätzung bekräftigt. Allerdings bleiben die Analysten mit Blick auf das kommende Jahr vorsichtig und glauben nicht an weitere Preissteigerungen. ...

