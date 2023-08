Neben Junction Growth Investors und Statkraft Ventures beteiligte sich auch Sonnen-Gründer Christoph Ostermann mit seinem Investment-Unternehmen Green Fortress an dem österreichischen Anbieter von Photovoltaik-Balkonanlagen. EET will künftig auf mehr Photovoltaik-Märkten aktiv werden.EET hat im Zuge einer Series-A-Finanzierungsrunde insgesamt 6,5 Millionen Euro eingesammelt. Damit solle das weitere Wachstum und die Erschließung zusätzlicher Märkte finanziert werden, erklärte das österreichische Start-up. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Balkonanlagen mit und ohne Speicher an. Das bekannteste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...