Dieser Bericht enthält Empfehlungen für I&O-Führungskräfte, die Effizienzsteigerungen und Innovationen anstreben, Mitarbeitende weiterbilden und Kosten und Wert optimieren möchten

ALPHARETTA, Georgia, Aug. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Service-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner das Unternehmen in seinem Bericht "Hype Cycle for I&O Automation 2023" in der Kategorie Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen (SOAP) als Sample Vendor anerkannt hat.



"Stonebranch fühlt sich geehrt, ein weiteres Jahr im Gartner Hype Cycle Report anerkannt zu werden", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation sowie unsere Fähigkeit, IT-Automatisierungslösungen der nächsten Generation zu liefern, die unseren Kunden helfen, ihre komplexesten Herausforderungen zu lösen."

Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ist eine SOAP-Lösung, die Unternehmen bei der Automatisierung, Verwaltung und Orchestrierung von IT-Aufgaben und -Prozessen über mehrere Plattformen und Geschäftsanwendungen hinweg unterstützt. Es handelt sich um eine moderne, skalierbare und sichere Plattform, die die Orchestrierung von Datenpipelines, die Steuerung von Jobs als Code und Self-Service-Automatisierungsfunktionen ermöglicht.

"UAC ist eine leistungsstarke Plattform, die Unternehmen hilft, ihre End-to-End-Prozesse zu automatisieren und ihre Gesamteffizienz zu verbessern", so Peter Baljet, CTO von Stonebranch. "Wir konzentrieren alle unsere Ressourcen darauf, sicherzustellen, dass diese einheitliche Plattform eine optimale Lösung bietet. Wir sind bestrebt, sie ständig durch Innovationen und Veränderungen zu verbessern, damit wir unseren Kunden helfen können, ihre Geschäftsziele zu erreichen."

"Die Hype Cycles von Gartner bieten eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Akzeptanz von Technologien und Anwendungen sowie ihrer potenziellen Relevanz für die Lösung echter Geschäftsprobleme und die Nutzung neuer Möglichkeiten"**. Dem Bericht zufolge sind "Tools zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung nach wie vor entscheidend dafür, Zuverlässigkeit, Effizienz und Produktivitätsgewinne zu erzielen".

* Gartner, "Hype Cycle for I&O Automation, 2023", Chris Saunderson, Cameron Haight, 14. Juli 2023.

** Gartner, "Understanding Gartner's Hype Cycles", Philip Dawson, Jan-Martin Lowendahl, Felix Gaehtgens, 24. Juli 2023.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragene Marke und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, HYPE CYCLE ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Stonebranch

Stonebranchentwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.