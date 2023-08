© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Rund 120 Prozent Kursplus: Die Nikola-Aktie hat sich allein im vergangenen Monat mehr als verdoppelt. Am 4. August stehen die Earnings an. Buy oder Sell?

Die jüngsten Bemühungen des Elektrofahrzeug-Startups Nikola Barmittel zu sparen und Gelder zu sichern, haben die Begeisterung für die Aktie neu entfachet. Innerhalb weniger Wochen legte die Aktie um bis zu 480 Prozent zu. Ein großer Teil des Kursanstiegs wurde durch Kleinanleger verursacht, wie Daten von Vanda Research zeigen. Nikola wurde in diesem Zeitraum auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Stocktwits.com stark zitiert.

Die jüngste Rallye begann im Juni, unmittelbar nachdem die Aktie unter die Marke von einem US-Dollar gefallen war und die Nasdaq das Risiko eines Delistings ankündigte. Seitdem ging es mit dem Titel steil bergauf. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf 40 Prozent. Trotzdem liegt die Aktie immer noch mehr als 90 Prozent unter den Mitte 2020 erreichten Höchstständen.

In den vergangenen Tagen befeuerte die Nachricht, dass J.B. Hunt Transport Services 13 emissionsfreie Lkw der Klasse 8 von Nikola bestellt hat, die Rallye weiter. Anfang Juli sicherte sich das Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 41,9 Millionen US-Dollar für den Bau von sechs Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Südkalifornien. Am 1. August kündigte das Nikola einen weiteren Zuschuss in Höhe von 16,3 Millionen US-Dollar an.

"Alles, was Nikola tun kann, um den Cash-Burn zu reduzieren, ist hilfreich", so Cowen-Analyst Jeffrey Osborne, der die Aktie als "Market Perform" einstuft. Bereits im Juni sagte Nikola, dass es etwa 270 Stellen abbauen werde, um die Ausgaben zu senken. Zu Wochenbeginn hat D.A. Davidson-Analyst Michael Shlisky sein Kursziel von 1,00 auf 3,00 US-Dollar verdreifacht. Sein Rating lautet "Neutral".

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Der Elektroautohersteller galt einst als potenzieller Konkurrent des Branchenriesen Tesla. Die Earnings werden am 4. August erwartet. Einen Tag zuvor, am heutigen Donnerstag, steht die jährliche Aktionärsversammlung bevor, bei der die Investoren über einen Plan zur Erhöhung der Anzahl der Aktien des Unternehmens abstimmen sollen. Dieser Vorschlag wurde von Nikolas entlassenem Gründer Trevor Milton immer kritisiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion