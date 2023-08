NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag weiter gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 110,30 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

Hinweise auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt in den USA gaben den Renditen weiter Auftrieb. Bereits am Vortag ging es mit den Renditen nach oben, als bekannt wurde, dass im Juli erneut unerwartet viele Stellen in der Privatwirtschaft der USA geschaffen wurden. Zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt meldete das US-Arbeitsministerium zwar einen Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Hilfsanträge bleibt aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

An den Finanzmärkten blicken die Anleger bereits auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli, der am Freitag erwartet wird. Hier wird mit einem robusten Anstieg der Beschäftigung gerechnet.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der robuste Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen./jkr/jsl/jha/