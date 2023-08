OpenGate Capital ("OpenGate"), ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, meldete heute, dass sein Portfoliounternehmen CoreMedia (das "Unternehmen"), weltweit führend bei Softwarelösungen in den Bereichen Digital Experience Platform (DXP) und Content Management, zwei Unternehmen übernommen hat: BySide, einen Anbieter von SaaS-Lösungen für Customer Journey, Engagement und Personalisierung, und Smarkio, einen Anbieter von SaaS-Chatbot-Lösungen für B2C-Marken. Über die finanziellen Bedingungen der Übernahmen wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Übernahmen von BySide und Smarkio stärken die führende Position von CoreMedia für seine End-to-End-Lösung zur Erstellung, Verwaltung, Auslieferung und Optimierung digitaler Erlebnisse für Kunden. Die Ergänzungsinvestitionen erweitern insbesondere die Echtzeit-Personalisierungs- und Automatisierungsfunktionen von CoreMedia. Zusammen helfen sie bei der Festigung der Führungsrolle von CoreMedia im DXP-Markt und decken alle Aspekte der Customer Journey und des Kundenerlebnisses ab.

"Wir freuen uns sehr, dass CoreMedia seine Plattform um diese innovativen Unternehmen ergänzt. Die Investitionen sind ein weiterer Schritt in Richtung Schaffung einer kohärenten und immersiven digitalen Erlebnisplattform und unterstreichen den Fokus auf Produktinnovation und Personalisierungsfunktionen", sagte Andrew Nikou, Gründer und Managing Partner von OpenGate Capital. "In Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbs bei digitalen B2B- und B2C-Marken ist das Wertversprechen der digitalen Erlebnisplattform von CoreMedia für Unternehmen, die die Grenzen des Kundenerlebnisses verschieben wollen, äußerst klar, und wir werden das Unternehmen bei seinem Wachstum sehr gerne unterstützen."

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neuen Wert zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien) und eine europäische Niederlassung in Paris (Frankreich). Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über CoreMedia

CoreMedia ist weltweit führend bei Lösungen im Bereich Content Management Systems (CMS) und Digital Experience Platform (DXP). Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung setzt CoreMedia mit seinem einzigartig anpassbaren Hybrid-Headless-Ansatz, der auf einer kompositionsfähigen DXP basiert, Ideen schnell und effizient um und liefert personalisierte Erlebnisse im Unternehmensmaßstab. Aus diesem Grund vertrauen ambitionierte weltweite B2C- und B2B-Marken wie John Deere, Deckers Brands, Under Armour, Luxottica, T-Mobile und Finnair auf CoreMedia, um die Grenzen des herkömmlichen Content Managements zu verschieben und ihren Tech-Stack zukunftssicher zu gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801839813/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei OpenGate für Medienvertreter:

Prosek Partners

E-Mail: Pro-opengate@prosek.com

Alanna Chaffin

Head of Investor Relations Communications

E-Mail: AChaffin@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000

Ansprechpartner Origination bei OpenGate::

Joshua Adams

E-Mail: jadams@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000

Ansprechpartner bei CoreMedia:

Barbara Eigner

E-Mail: marketing@coremedia.com