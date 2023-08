© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Andre M. Chang



Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Conviction-List aktualisiert. Das sind die 14 Top-Picks der Goldmänner für das Jahr 2023.

Neu aufgenommen hat Goldman Sachs den iPhone-Hersteller Apple aufgrund "seiner nachhaltigen Expansionsstory im Dienstleistungsbereich, die durch eine wachsende installierte Basis ermöglicht wird". Des Weiteren hat Salesforce es in die Auswahl geschafft. Die Wachstumsstory und der hervorragende freie Cashflow seien ausschlaggebend gewesen. Auch Shift4 steht auf der Liste. Als schnell modernisierend beschreiben die Goldmänner den Zahlungsabwickler.

Eine weitere Aktie mit Potenzial sei laut den US-Bankern HCA Healthcare - als "Nutznießer nach der Pandemie". Aus dem Pharma-Sektor wählte Goldman Sachs Merck aus. Für das Unternehmen aus Darmstadt sprächen die "Übernahmen und Innovationen in den Bereichen Immunologie und Kardiologie".

Zwei weitere mögliche Profiteure des Research-Berichts seien das Gebäudedienstleistungsunternehmen Johnson Controls und das Abfallentsorgungsunternehmen Republic Services. Neben Industrie- stehen auch Konsumwerte auf der Conviction-List. Wegen des Turnarounds unter neuer Führung, nahmen die US-Banker die Aktien von Bath & Body Works mit auf. Eine steile Wachstumsperspektive räumen sie WW International (ehemals Weight Watchers) ein.

Chancen rechnen sie auch den Aktien von Chevron und Macy's aus. Während der Energiekonzern mit seiner hohen Kapitalrendite und einem erwarteten positiven Cashflow-Wandel im Jahr 2023 überzeuge, punkte der Warenhausbetreiber mit profitablem Wachstum durch Eigeninitiative.

Das Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes steht ebenso auf der Liste. "Der operative Turnaround des Unternehmens nimmt Gestalt an, was zu einem Verbesserungspotenzial bei den EBITDA-Margen und der Umwandlung des freien Cashflows führt", so die Erklärung der Analysten. Beim Transportunternehmen JB Hunt stechen die langfristigen Wachstumschancen des Sektors hervor.

Mit "erstklassigen Ergebnissen und Prognosen" sei auch JPMorgan eine "gute Wahl". Von Investmentbank zu Investmentbank gab es eine Kaufempfehlung.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion