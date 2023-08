Beiersdorf erhöht Umsatzprognose - Aktienkurs profitiert

Werbung







Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellte am Donnerstag die Zahlen des abgelaufenen Halbjahres vor und erhöht zeitgleich die Umsatzprognose für 2023.



Beiersdorf, bei den meisten Konsumenten bekannt unter den Marken "Nivea" und "tesa", veröffentlichte am Donnerstag die Zahlen des abgelaufenen Halbjahres. Der deutsche Konsumgüterhersteller konnte seinen Konzernumsatz um 10,3 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro steigern. Im ersten Halbjahr 2022 betrug dieser noch 4,48 Milliarden Euro. Zusätzlich konnte der Konzern das EBIT um 23,8 Prozent ausweiten von 697 Millionen Euro auf 862 Millionen Euro in dem abgelaufenen Halbjahr 2023. Besonders die Kernmarke "Nivea" und die Derma-Marken "Eucerin" und "Aquaphor" legten laut Konzern eine ansehnliche Entwicklung hin. Diese Entwicklung federte auch den Umsatzrückgang der Luxusmarke La Prairie, von 10,5 Prozent, ab. Zusammengenommen wuchs der Umsatz im Unternehmensbereich Consumer somit von 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf 4,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023, was einem Umsatzplus von 12,9 Prozent ausmacht. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung steigert das Management auch die Umsatzprognose des Gesamtjahres 2023. Das organische Umsatzwachstum soll im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Nicht nur das Beiersdorf Management erfreute das Ergebnis, sondern auch die Anleger reagierten am Donnerstagnachmittag. Der Aktienkurs legte zeitweise um 3,62 Prozent zu.







