NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat nachgegeben. Zwar knüpften die wichtigsten Indizes an ihre Verluste aus den vergangenen zwei Tagen an, doch von einer echten Stimmungseintrübung könne noch nicht gesprochen werden, sagte ein Börsianer.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 35 191,01 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 4499,03 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,28 Prozent auf 15 327,57 Punkte.

Am späten Dienstagabend (MESZ) hatte die Ratingagentur Fitch der USA die begehrte Spitzennote für ihre Kreditwürdigkeit entzogen. Das hatte am Mittwoch für etwas deutlichere Verluste gesorgt. Nun richtet sich der Blick der Anleger bereits wieder auf aktuelle Konjunkturdaten und den monatlichen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Unter den kurz nach Handelsstart veröffentlichten Daten stach vor allem die Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor der USA hervor. Die Konsensschätzung sei unterschritten worden, aber noch liege der Index oberhalb der Expansionsschwelle, konstatierte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba. Damit bleibe das Bild intakt, wonach die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe von der Expansion im Dienstleistungssektor kompensiert werden könne. Insgesamt seien die Wirtschaftsaussichten aber getrübt, was "die US-Notenbank darin bestärkt, sich nicht auf eine weitere Zinserhöhung festzulegen", so Wortberg./ck/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711