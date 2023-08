München (ots) -Markus Söder stehen hitzige Wochen bevor. Der Wahlkampf in Bayern geht in die Schlussphase und für die CSU gibt es in den Umfragen noch Luft nach oben. Am liebsten arbeitet sich Söder zwar an den Grünen ab. Doch welche Strategie hat der CSU-Chef, um die Freien Wähler und die AfD auf Abstand zu halten? Die deutsche Wirtschaft schwächelt und die Ampel-Regierung hat noch keinen Fahrplan aus der Krise vorgelegt. Welche Ideen hat die CSU, um der wirtschaftlichen Stagnation etwas entgegenzusetzen? Und wo sieht Söder seine Zukunft - vielleicht doch in Berlin, im Kanzleramt?Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, den CSU-Vorsitzenden Markus Söder, am Sonntag, den 6. August, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ihre Chance Markus Söder zu befragen: Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 11:45 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie kurze Zeit später zusammen auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:13. August 2023: Saskia Esken (SPD)27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)3. September 2023: Christian Lindner (FDP)10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Redaktion: Sarah FrühaufPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5573212