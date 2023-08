In der EXHALE-1-Studie reduzierte Dexpramipexol die absolute Eosinophilenzahl (Absolute Eosinophile Count, AEC) im Blut in Woche 12 im Vergleich zu Placebos signifikant

Alle drei aktiven Dosen erreichten eine signifikante Wirkung (150-mg, 75-mg und 37,5-mg BID)

Dexpramipexol zeigte ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil und war gut verträglich, 97 der behandelten Patienten schlossen die primäre Bewertungsphase ab.

Areteia Therapeutics, Inc. ("Areteia") gab heute die Veröffentlichung der Ergebnisse der Phase-II-Studie EXHALE-1 zu Dexpramipexol im Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) bekannt. Im Rahmen der Studie wurde die Sicherheit und Wirksamkeit von Dexpramipexol zur Senkung der Eosinophilie im Blut und in den Atemwegen bei Patienten mit eosinophilem Asthma untersucht.

Dexpramipexol reduzierte die AEC in Woche 12 in allen getesteten Dosierungen signifikant, wobei in den Gruppen mit einer Dosis von 150 mg und 75 mg zweimal täglich (BID) eine Reduktion um 77 bzw. 66 im Vergleich zu Placebos erzielt wurde. Dexpramipexol verringerte sowohl in der 150-mg-BID- als auch in der 75-mg-BID-Gruppe den explorativen Endpunkt der nasalen eosinophilen Peroxidase, eines Biomarkers für eosinophile Entzündungen im Gewebe. Ab Woche 4 konnten klinisch bedeutsame Verbesserungen der Lungenfunktion, gemessen am forcierten Ausatmungsvolumen (Forced Expiratory Volume, FEV1), beobachtet werden. Dexpramipexol wies ein günstiges Sicherheitsprofil auf.

Über die EXHALE-1-STUDIE

Methoden

Die Studie wurde als randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Proof-of-Concept-Studie bei Erwachsenen mit unzureichend kontrolliertem mittelschwerem bis schwerem Asthma und einem AEC von 300/µL oder mehr durchgeführt. Die Probanden wurden nach dem Zufallsprinzip (1:1:1:1) auf Dexpramipexol 37,5 mg BID, 75 mg BID oder 150 mg BID oder Placebos verteilt. Der primäre Endpunkt war die relative AEC-Veränderung vom Basiswert bis Woche 12. Ein zentraler sekundärer Endpunkt war die Veränderung des präbronchodilatatorischen FEV1 in Woche 12 gegenüber dem Basiswert. Die nasale eosinophile Peroxidase war ein explorativer Endpunkt.

Ergebnisse

Die insgesamt 103 Probanden wurden nach dem Zufallsprinzip auf Dexpramipexol 37,5 mg BID (N 22), 75 mg BID (N 26), 150 mg BID (N 28) oder Placebos (N 27) verteilt. Dexpramipexol verringerte das Placebo-korrigierte AEC-Verhältnis in Woche 12 gegenüber dem Basiswert sowohl in der 150-mg-BID- (Verhältnis, 0,23; 95 CI, 0,12-0,43; P ,0001) als auch in der 75-mg-BID-Dosisgruppe (Verhältnis, 0,34; 95 CI, 0,18-0,65; P ,0014) signifikant, was einer Verringerung um 77 bzw. 66 entspricht. Dexpramipexol verringerte den explorativen Endpunkt des Verhältnisses der nasalen eosinophilen Peroxidase in Woche 12 gegenüber dem Basiswert in der Gruppe mit 150 mg BID (Median, 0,11; P ,020) und in der Gruppe mit 75 mg BID (Median, 0,17; P ,021). Placebo-korrigierte FEV1-Anstiege wurden ab Woche 4 beobachtet (nicht signifikant).

Dexpramipexol erwies sich insgesamt als sicher und gut verträglich. Die Häufigkeit von unerwünschten Reaktionen war in den einzelnen Behandlungsarmen ausgewogen und es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen oder Abbrüche aufgrund von unerwünschten Reaktionen gemeldet. Von den 76 mit Dexpramipexol behandelten Probanden schlossen 74 (97 %) die primäre Bewertungsphase mit dem Studienpräparat ab.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Veröffentlichung und die Ergebnisse der Studie: https://www.jacionline.org/action/showPdf?pii=S0091-6749%2823%2900709-1

Über Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics, Inc. (areteiatx.com) ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotechnologieunternehmen, dessen Ziel die Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Therapien im Bereich Entzündung und Immunologie (Inflammation and Immunology, I&I) ist, die Atemwegspatienten eine bessere Kontrolle über ihre Krankheit ermöglichen und ihnen die Kontrolle über ihr Leben zurückgeben. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung des ersten potenziell oral einzunehmenden Medikaments gegen eosinophiles Asthma. Areteias wichtigster Medikamentenkandidat ist Dexpramipexol, der erste orale Eosinophilen-Reifungshemmer seiner Klasse.

Areteia wurde von Population Health Partners und Knopp Biosciences gegründet. Ein Konsortium führender Investoren aus der Biowissenschaftsbranche sowie strategischer Investoren unter der Leitung von Bain Capital Life Sciences und mit Beteiligung von Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital und Population Health Partners hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zugesagt. Damit soll Areteia gegründet und Dexpramipexol durch die klinischen Phase-3-Studien gebracht werden, die kommerzielle Versorgung sichergestellt und potenzielle Medikamente der nächsten Generation entwickelt werden.

In Kooperation mit Validae Health, der Entwicklungseinheit von Population Health Partners, hat Areteia die späte Entwicklungsphase von Dexpramipexol zur Behandlung von eosinophilem Asthma mit drei klinischen Phase-3-Studien angestoßen.

Über Dexpramipexol

Dexpramipexol ist ein oral einzunehmendes, niedermolekulares Medikament zur Senkung der Eosinophilen, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung zur Behandlung von eosinophilem Asthma befindet. Wie anhand von Zellkulturen und menschlichen Biopsien nachgewiesen wurde, hemmt Dexpramipexol die Reifung von Eosinophilen im Knochenmark und senkt dadurch die Eosinophilenspiegel im peripheren Blut. In einer kürzlich durchgeführten Phase-II-Studie mit Patienten, die an mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma leiden, führte die Behandlung mit Dexpramipexol bei allen getesteten Dosierungen (zweimal täglich 37,5 mg, 75 mg oder 150 mg Dexpramipexol) zu einer signifikanten, dosisabhängigen Verringerung der absoluten Eosinophilenzahl im Blut im Vergleich zu Placebos. Die Verträglichkeit von Dexpramipexol war in der Studie gut, unerwünschte Reaktionen hielten sich in den Behandlungs- und Placebogruppen die Waage, es gab keine schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen und keine unerwünschten Reaktionen, die zum Absetzen der Behandlung führten.

Über eosinophiles Asthma

Asthma beeinträchtigt weltweit das Leben von mehr als 250 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte aller Asthmapatienten leidet an eosinophilem Asthma, das durch ein Überangebot an Eosinophilen, einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen, in Blut und Gewebe verursacht wird. Indem es die Reifung der Eosinophilen hemmt, wirkt oral verabreichtes Dexpramipexol ähnlich wie injizierbare Anti-IL-5-Biologika-Therapien. Der Markt für Biologika-Asthmamedikamente verzeichnet ein jährliches Wachstum von 10 Prozent und hat ein Volumen von rund 8 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen etwa 3 Milliarden US-Dollar auf IL-5-Biologika-Therapien. Wenn Dexpramipexol als erstes oral verabreichtes Medikament auf dem Markt zugelassen wird, könnte es als überzeugende Alternative zu injizierbaren Biologika eingesetzt und möglicherweise in einer früheren Phase der Asthmabehandlung verabreicht werden, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.

