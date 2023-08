Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Euroboden GmbH - Ad Hoc Committee der Anleihegläubiger hat sich konstituiert

- Weitreichende Einschnitte in die Rechte der Anleihegläubiger von der Gesellschaft vorgeschlagen - ohne Gegenleistung und Gesellschafterbeitrag nicht akzeptabel- Über 100 Gläubiger mit Nominalvolumen von über 20% der Anleihe 2019/2024 sowie über 30% der Anleihe 2020/2025 haben sich bereits für das Ad Hoc Committee registriert- Ad Hoc Committee wird seitens One Square und Heuking Kühn vertreten- Aufforderung des Ad Hoc Committee an die Gesellschaft, umgehend Gespräche aufzunehmen- Alle Anleihegläubiger können sich dem Ad Hoc Committee anschließen

Die Euroboden GmbH hat am 24. Juli 2023 die Inhaber der von der Gesellschaft emittierten Anleihen, namentlich der 5,5%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 ...

