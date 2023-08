Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): Don., 3.8.2023 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenMehr als jeder dritte Deutsche (36 Prozent) identifiziert sich sehr stark bzw. stark mit der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Sechs von zehn tun das weniger (32 Prozent) oder gar nicht (29 Prozent). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.297 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Damit gibt es bei den Bürgerinnen und Bürgern derzeit eine stärkere Identifikation mit der Nationalmannschaft der Frauen als mit dem Männer-Nationalteam. Mit diesem identifizieren sich 28 Prozent sehr stark bzw. stark; sieben von zehn Deutschen tun das weniger (36 Prozent) oder gar nicht (34 Prozent).Die Befragung fand an den Tagen vor dem letzten WM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Südkorea (1:1) statt, mit dem Deutschland aus dem Turnier in Australien und Neuseeland vorzeitig ausschied. Vor allem Frauen identifizieren sich laut dem ARD-DeutschlandTrend eher mit der Nationalmannschaft der Frauen (32 Prozent sehr stark/stark) als mit dem Männer-Nationalteam (22 Prozent sehr stark/stark). Aber auch bei den Männern gibt es momentan eine etwas stärkere Identifikation mit dem Nationalteam der Frauen (40 Prozent) als mit jenem der Männer (36 Prozent).Das Interesse an der laufenden Fußball-WM war in den Tagen vor dem deutschen Aus hierzulande gestiegen. Drei von zehn Deutschen (30 Prozent) interessierten sich demnach sehr stark bzw. stark für die WM - sechs Prozentpunkte mehr als im ARD-DeutschlandTrend vom 20. Juli. Weitere 37 Prozent interessierten sich weniger (+9), nur noch 32 Prozent (-15) gar nicht. Unter Männern bezeichneten sich 35 Prozent als sehr stark bzw. stark interessiert an der WM, unter Frauen waren es 25 Prozent.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.297 Befragte- Erhebungszeitraum: 31.07.2023 bis 02.08.2023- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Seit 20. Juli findet in Australien und Neuseeland die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Wie stark interessieren Sie sich für die Fußball-WM?- Einmal unabhängig von dem aktuell laufenden Turnier: Wie stark identifizieren Sie sich mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ...?- der Frauen- der MännerBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5573222