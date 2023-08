Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



Geschäftsentwicklung besser als erwartet - Hohes Umsatz- und Ergebniswachstum dürfte sich fortsetzen



PVA TePla hat heute Finanzkennzahlen für H1 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig über unseren Erwartungen liegen. Beide Segmente entwickelten sich operativ sehr positiv. In Anbetracht hoher Lagerbestände bei Chipfertigern war der Auftragsbestand rückläufig.



Umsätze in beiden Segmenten signifikant gesteigert: Die deutliche Umsatzsteigerung in H1 wurde von beiden Segmenten getragen. Für Q2 resultierte hieraus ein Konzernerlös, der über unserer Erwartung von 62,5 Mio. Euro liegt. Das größere Semiconductor Segment stieg deutlich um 57,8% yoy. Ebenso signifikant wuchs das Industriesegment (+59,3% yoy).

Auftragslage kurzfristig von rückläufigen Halbleiter-Investitionen beeinträchtigt: Nach 6M sank der Auftragsbestand im Jahresvergleich wie erwartet leicht um 1,4% yoy (298,3 Mio. Euro; Book-to-Bill Ratio: 0,8). Das starke Umsatzwachstum in Q2 konnte durch den schwächeren Auftragseingang i.H.v. 43,2 Mio. Euro (-3,8% yoy) nicht gänzlich kompensiert werden, der v.a. auf das Semiconductor Segment entfällt (-22,5% yoy). Hier reduzieren Chipfertiger ihre kurzfristigen Investitionen in den Kapazitätsausbau, was sich u.E. in den Folgequartalen fortsetzen dürfte. Beide Segmente verfügen jedoch unverändert über komfortable Auftragsbestände mit Auslieferungsplänen bis ins Jahr 2025 und dürften demnach in den Folgequartalen umsatzseitig hohe Wachstumsraten verzeichnen. Im Zuge der starken Kundennachfrage baut PVA TePla derweil die Produktionskapazitäten in beiden Segmenten aus und investiert in den nächsten Jahren rund 14 Mio. Euro an zwei Standorten.



Profitabilität deutlich stärker als erwartet ausgebaut: PVA TePla steigerte das EBIT in H1 trotz deutlich steigender Herstellungs-, F&E- und Verwaltungskosten deutlich überproportional. Die Marge konnte ggü. dem Vorjahr um 2,0 PP gesteigert werden und lag deutlich über unserer Erwartung von 10,0%. Dabei fiel die Profitabilität im Halbleitersegment mit 14,4% deutlich stärker als erwartet aus (MONe: 12,6%). Erfreulich war ebenfalls die weiterhin hohe Profitabilität im Segment Industrial Systems (Marge: 10,8%; -0,3 PP).



Prognoseerfüllung visibel: Für 2023 bestätigte der Vorstand die Prognose (Umsatz: 240 bis 260 Mio. Euro; EBITDA: 36 bis 40 Mio. Euro). Wir erhöhen angesichts der positiven Entwicklung in H1 unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2023 leicht. Die Realisierung der Guidance steht u.E. außer Frage. Für 2023 stehen laut Vorstand noch rund ein Drittel des Auftragsbestandes zur Auslieferung an.



Fazit: H1 fällt operativ besser aus als erwartet. Die Auftragslage ist u.E. in Anbetracht des konjunkturellen Umfelds wenig überraschend. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro.







