Kann das Downgrade für die Bonität der USA die Märkte noch tiefer fallen lassen? Anleger hat die Entscheidung kalt erwischt - und das mitten in der wichtigen Berichtssaison. Einschätzungen von Börsen-Profi Lars Wißler.

Schon 2011 hatte die Ratingagentur Standard & Poors die Kreditwürdigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft gesenkt, was heftige Kursverluste an den Börsen nach sich zog. Die überraschende Entscheidung von Fitch in dieser Woche, der USA künftig nur noch die zweitbeste Note AA+ zu verleihen, könnte für ähnliche Verwerfungen an den Märkten sorgen, glaubt Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie der Woche.

Im Interview erklärt er, warum die Märkte derzeit an einem kritischen Punkt angekommen seien, ob Fitch mit seiner Entscheidung die Tech-Rallye ausbremse und was er für die Quartalszahlen von Apple erwartet.

Jetzt das komplette Interview ansehen!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion