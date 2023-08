Der S&P 500 ist in den Vortagen deutlich unter Druck geraten und hat am heutigen Donnerstag im Tagestief bei 4.486 Punkten erreicht. Seitdem befindet sich der S&P 500 in einer Erholung, deren Bedeutung sich erst noch ergeben muss. Kommt es aus der Erholung heraus direkt zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends oder nur zu einem kurzen Hochlauf mit in der Folge erneut fallenden Kursen? Der Tageschart zeigt die hohe Abwärtsdynamik im S&P 500 seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...