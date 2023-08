Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-Presseagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Vancouver, British Columbia - 3. August 2023 - Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (TSX.V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von etwa 109 Millionen CAD (die "strategische Investition") in Patriot durch Albemarle Corporation ("Albemarle') (NYSE: ALB) abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der strategischen Investition besitzt Albemarle jetzt auf voll verwässerter Basis ("Im-Geld") 4,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Patriot oder 6,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien ohne Verwässerung. Die von Albemarle gezeichneten Stammaktien unterliegen einer Wiederverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum dieses Dokuments.

Der Erlös aus der strategischen Beteiligung wird zur Intensivierung der Erschließungsaktivitäten des Unternehmens im Lithiumprojekt Corvette (das "Konzessionsgebiet") sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

In Verbindung mit der strategischen Investition haben Patriot und Albemarle auch (i) eine Vereinbarung über Investorenrechte (die "Vereinbarung über Investorenrechte") mit einer Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen, wonach Albemarle unter bestimmten Bedingungen das Recht zugesprochen wird, Mitteilungen über die Teilnahme an zukünftigen Kapitalerhöhungen zur Aufrechterhaltung seines Beteiligungsniveaus zu erhalten, und (ii) eine unverbindliche Absichtserklärung ("MOU") zur Bewertung von Partnerschaftsmöglichkeiten abgeschlossen, um die Machbarkeit einer in das Konzessionsgebiet integrierten, nachgelagerten Lithiumhydroxidanlage mit Standort in Kanada oder den Vereinigten Staaten, möglicherweise auch in der Provinz Quebec, zu untersuchen.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen und Details der strategischen Investition, einschließlich des Abkommens über Investorenrechte und des MOU, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Juli 2023. Der vollständige Text der Vereinbarung über die Investorenrechte wird nach dem Datum dieses Dokuments auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.asx.com.au veröffentlicht.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Bürgern weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nach dem U.S. Securities Act bzw. nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Einzelstaaten vorliegt.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen 109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 (bei einem Cutoff-Wert von 0,40 % Li2O) aufweist und damit als größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt einzustufen ist. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie einen aussichtsreichen Entwicklungszug von über 20 km Länge, dessen Bewertung noch aussteht.

Über Albemarle Corporation

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) ist auf dem Gebiet der Umwandlung von essentiellen Rohstoffen in kritische Bestandteile für Mobilität, Energie, Konnektivität und Gesundheit weltweit führend. Mit seinen erstklassigen Lithium- und Bromressourcen, seinem fachlichen und verfahrenstechnischen Know-how und seinem überzeugenden Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprofil steht Albemarle seinen Kunden als Partner zur Seite, um als erster neue Wege im Bereich der Mobilität, der Energie, der Konnektivität und des Schutz zu gehen. Albemarle setzt sich für den Aufbau einer resilienteren Welt zum Wohle der Menschen und ihres Planeten ein. Weitere Informationen über Albemarle finden Sie unter www.albemarle.com und unter @albemarlecorp auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

"BLAIR WAY"

Blair Way, President, CEO, & Direktor

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 - 838 W. Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

http://www.patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die Finanzlage, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie "planen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "vorhersehen", "glauben" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", " dürften" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus der strategischen Investition, des Abschlusses einer Studie für eine Lithiumhydroxidanlage und der Gründung eines Joint Ventures oder einer Partnerschaft mit Albemarle.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen die Fähigkeit des Unternehmens, die Gesamtfinanzierung, die für die Fertigstellung des Lithiumprojekts Corvette des Unternehmens erforderlich ist.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Lithiumprojekt Corvette des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71549Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71549&tr=1



