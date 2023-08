Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, PayPal, Amazon, Shopify und Robinhood)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Advanced Micro Devices Visa Shopify Apple PayPal NVIDIA C3.ai Robinhood Tesla Amazon

Apple-Aktie: Umsatzrückgang im 3. Quartal in Folge

Die Apple-Aktie fällt heute um 0,5 % und erreicht ein Drei-Wochen-Tief im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal nach der Schlussglocke. Es wird erwartet, dass Apple sein drittes Quartal in Folge mit niedrigeren Umsätzen melden wird, und die Gewinne werden voraussichtlich unverändert bleiben. Das iPhone, das fast die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, hat sich während des Einbruchs der Nachfrage nach Elektronikgeräten als weitaus widerstandsfähiger erwiesen, und es gibt mehrere neue potenzielle Katalysatoren am Horizont, die den Kurs der Apple-Aktie in die Höhe treiben. Die erstklassige Bewertung und die in diesem Jahr erzielten Spitzengewinne könnten das Unternehmen anfällig für Gewinnmitnahmen machen, auch wenn Apple mehr als in der Lage ist, einen Gewinn zu erzielen.

Amazon-Aktie: Alle Augen sind auf AWS und KI gerichtet

Amazon ist um 0,8 % gestiegen und berichtet ebenfalls nach Börsenschluss. Die Aussichten für Amazon verbessern sich nach einigen unbeständigen Jahren, aber das Unternehmen bleibt sehr empfindlich gegenüber der Entwicklung der Gesamtwirtschaft, und die Aussichten für den Rest des Jahres bleiben ungewiss. Die E-Commerce-Verkäufe dürften wieder wachsen, auch wenn man sich Sorgen darüber machen wird, wie sich die Erosion der Ersparnisse und die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten auf die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte auswirken werden. Das meiste Augenmerk wird auf der Cloud-Computing-Sparte AWS liegen und darauf, wie sie mit den KI-Arbeitslasten zurechtkommt. Amazon liegt zwar bei den Arbeitslasten hinter seinem Konkurrenten Microsoft zurück, wird aber wahrscheinlich nachziehen und die Investitionen erhöhen, um sicherzustellen, dass AWS für den Zustrom von KI-Nachfrage bereit ist. Amazon, das ein schwächeres Gewinnprofil als seine Konkurrenten aufweist, muss möglicherweise besonders hart arbeiten, um dem mit weiteren Kostensenkungsinitiativen zu begegnen.

PayPal-Aktie: Margenkrise (Ausführliche Videoanalyse zu PayPal nach den Zahlen)

Die PayPal-Aktie fällt um 11,5 % und markiert damit ein Drei-Wochen-Tief. Der Zahlungsriese verzeichnete im zweiten Quartal einen Anstieg des Zahlungsvolumens um 11 % und einen Umsatzanstieg um 8 % sowie ein starkes Gewinnwachstum. Die Aktie ist heute jedoch auf Talfahrt, weil die Marge enttäuschte, nachdem das Unternehmen höhere Rückstellungen für potenziell faule Kredite und strengere Bedingungen für die Kreditvergabe an Händler verbucht hatte. Dies führte dazu, dass die bereinigte operative Marge im zweiten Quartal von 22,7 % im ersten Quartal auf 21,4 % zurückging, was trotz der Anzeichen eines robusten Konsumverhaltens Befürchtungen hinsichtlich der Rentabilität aufkommen ließ. Das bereinigte EPS stieg gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf 1,16 US-Dollar. Die Prognose von PayPal für ein bereinigtes EPS von 1,22 bis 1,24 Dollar im dritten Quartal lag über den von der Wall Street prognostizierten 1,22 Dollar.Eine Reihe von Brokern hat heute Morgen ihre Kursziele für PayPal gesenkt, darunter Cannacord Genuity auf $110, JPMorgan auf $90, Piper Sandler auf $77 und Jefferies auf $70.

Shopify-Aktie: Enttäuschender Ausblick überschattet Gewinn

Die Shopify-Aktie fällt um 5,7 % und erreicht damit den niedrigsten Stand seit fast vier Wochen. Das kanadische Unternehmen gewann zunächst in den verlängerten Stunden an Boden, nachdem es die Erwartungen im zweiten Quartal übertraf, nachdem es weiterhin Händler anlockte, die seine E-Commerce-Dienste in Anspruch nehmen und von Preiserhöhungen profitieren wollten. Seitdem haben die Aktien jedoch einen Rückschlag erlitten, nachdem Morgan Stanley erklärte, das Management habe es versäumt, einen längerfristigen Fahrplan vorzulegen, obwohl es bei mehreren Initiativen Fortschritte erzielt hat. Der Umsatz stieg um 31 % auf 1,69 Mrd. $ und übertraf die Erwartungen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,14 $ deutlich über der Schätzung von 0,05 $. Aufgrund der Kosten für den Verkauf der Logistiksparte und der in diesem Jahr vorgenommenen Stellenstreichungen musste das Unternehmen jedoch einen Verlust hinnehmen. Das Unternehmen warnte, dass sich das Umsatzwachstum im laufenden Quartal auf einen Wert im unteren Zwanzigerbereich bzw. im mittleren Zwanzigerbereich verlangsamen werde, wenn man die Veräußerung des Logistikgeschäfts berücksichtigt. Dennoch war dies besser als das von der Wall Street prognostizierte Wachstum von 17 %.Mehrere Broker haben heute Morgen ihr Kursziel für Shopify angehoben, darunter Piper Sandler auf $58, Baird auf $70, Evercore ISI auf $74, RBC auf $80, BofA Global Research auf $75 und DA Davidson auf $72.

Qualcomm-Aktie: Smartphone-Einbruch geht weiter

Die Qualcomm-Aktie fällt heute um 8,9 % und damit auf den niedrigsten Stand seit über drei Wochen. Das Unternehmen, der weltweit größte Hersteller von Prozessoren für Smartphones (einschließlich iPhones und Android-Geräte), gab einen schwachen Umsatzausblick und warnte, dass Überangebotsprobleme bis Ende 2023 eine Herausforderung bleiben werden. Qualcomm und andere Chiphersteller mussten einen Nachfrageeinbruch hinnehmen, da die Kunden mit Hardware überschwemmt wurden, und das Management sagte, dass dies die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte weiter beeinträchtigen wird. Dies führte dazu, dass der Absatz von Smartphone-Prozessoren im letzten Quartal um 25 % zurückging! Infolge der anhaltenden Schwemme lag die Umsatzprognose des Unternehmens für das laufende Quartal mit 8,1 bis 8,9 Mrd. USD im Vergleich zu den von den Analysten erwarteten 8,8 Mrd. USD eher niedrig. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,80 bis 2,00 US-Dollar ebenfalls im unteren Bereich der Prognose von 1,94 US-Dollar. Qualcomm sagte, dass das Unternehmen eine "konservative Sichtweise" des Marktes einnehme und sich darauf vorbereite, die Kosten als Reaktion auf das "unsichere Umfeld" zu senken. Dazu gehört auch ein Stellenabbau, der zu "erheblichen" Umstrukturierungskosten führen wird.Dies führte heute Morgen zu Preissenkungen: Piper Sandler senkte seine Einschätzung auf 140 $, CFRA auf 125 $, JPMorgan auf 148 $ und Susquehanna auf 140 $.

Robinhood-Aktie: Meilenstein wird durch sinkende Nutzerzahlen getrübt

Die Aktien von Robinhood fallen heute um 6,0 % und markieren damit ein Drei-Wochen-Tief. Die Handelsplattform meldete ihren ersten Gewinn seit dem Börsengang im zweiten Quartal, aber wir sehen immer noch einen Ausverkauf vor der Glocke heute, da Investoren sich über sinkende Nutzerzahlen sorgen. Robinhood meldete ein GAAP EPS von $0,03, ein überraschendes Ergebnis, da die Analysten einen Verlust erwartet hatten. Das bereinigte Ebitda von 151 Millionen Dollar lag ebenfalls über der Schätzung von 132 Millionen Dollar. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 53 % auf 486 Mio. USD, was ebenfalls eine Steigerung darstellt, die allerdings ausschließlich auf den Rückenwind durch die höheren Zinsen zurückzuführen ist. Robinhood hat in nur drei Monaten 1 Million Nutzer verloren, obwohl es weiterhin Anzeichen für ein stärkeres Engagement unter den verbliebenen Nutzern gibt, da der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer weiter steigt.Die Ergebnisse veranlassten mehrere Broker, ihr Kursziel für Robinhood heute Morgen anzuheben, darunter Piper Sandler auf 11,50 $, JPMorgan auf 12,50 $, Citigroup auf 12 $ und Barclays auf 11 $.

