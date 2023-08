Mittel werden verwendet, um Cashewnuss-Saatgut zu verteilen und die Kapazität von Kleinbauern im Nordosten Brasiliens zu stärken

Die AGCO Agriculture Foundation (die "Foundation"), eine private Stiftung mit der Vision, Hunger durch nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu vermeiden und zu lindern, wird 240.000 BRL (50.000 US-Dollar) an die Amigos do Bem spenden. Die Mittel werden das "Cashew Project: Transformation Seedlings" unterstützen, das darauf abzielt, kleine Cashewnuss-Kleinbauer im Nordosten Brasiliens zu unterstützen, Arbeit zu generieren und Einkünfte zu erzielen sowie positive Auswirkungen auf die äußerst gefährdeten Familien auszulösen.

Die Spende der Foundation wird verwendet, um 30.000 Fruchtbaum-Setzlinge, Düngemittel und landwirtschaftliche Sets zu kaufen und zu vertreiben, sowie für die Bereitstellung von Schulungsmaßnahmen, technischer Unterstützung und einer ständigen Überwachung der Kleinbauern im Nordosten Brasiliens. Die Initiative wird 100 Familien unterstützen und dabei mehr als 500 Bewohner entweder direkt oder indirekt erreichen zusätzlich zur Unterstützung der jährlichen Neutralisation von 500 Tonnen CO2 durch Anpflanzung von Cashewnuss-Bäumen.

"Die Cashewnuss-Setzlingsinitiative besitzt direkte und indirekte Auswirkungen auf die Kleinproduzenten und die Umwelt. Von größter Bedeutung ist dabei die Ebnung des direkten Weges für ihre Ernten in einen garantierten Markt", so Roger Batkin, Chair of the Foundation. "Diese Art von Initiative zur sozialen Einflussnahme stimmt in hohem Maße mit dem Ansatz der Foundation für wirksame Programme überein, um die Nahrungsmittelsicherheit und nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gemeinden unterstützen zu können."

Die an die Kleinbauer verteilten Cashewnuss-Setzlinge werden auf ihrem eigenen Land mit einer garantierten Abnahme zum Marktwert angepflanzt. Dies wird somit die Rolle der brasilianischen Nusslieferanten bestärken und auf direktem und indirektem Weg Einkommensmöglichkeiten generieren.

"Durch Unterstützung der Initiative werden wir zur Verbesserung der Lebensqualität von Kleinbauern und ihrer Familien im nordöstlichen Hinterland beitragen und ihre lokale landwirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise stärken sowie die Autonomie und Befähigung dieser Gemeinschaften fördern", betonte Rodrigo Junqueira, Vice President Massey Ferguson und General Manager South America.

Die im Jahr 1993 gegründete gemeinnützige Institution Amigos do Bem fördert anhaltend die Bildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und einkommenswirksame Projekte sowie den Zugang zu Wasser, Unterkünften und zur Gesundheitsversorgung. Das soziale Projekt unterstützt 150.000 Bewohner in der gesamten Nordostregion Brasiliens mit besonderem Fokus auf der Bekämpfung von extremer Armut. "Das Cashew Project startete im Jahr 2018 mit der Verteilung von überschüssigem Saatgut aus unseren eigenen Plantagen, sodass Kleinproduzenten eine Einkommensquelle und die Möglichkeit zur Selbstversorgung vorfinden werden. Dies führte zu einer Revolutionierung der Cashewnuss-Handelskette in der Region", kommentierte André de Luca, Executive Director bei Amigos do Bem die Entwicklung.

In den nächsten fünf Jahren ist das Projektziel von Amigos do Bem die Neutralisation von 2.300 Tonnen Kohlendioxid durch Anpflanzung von 150.000 Cashewnuss-Bäumen. Darüber hinaus sollen für rund 420 Kleinbauern zusätzliche Einkünfte für ihre Familien erzielt werden.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, einschließlich Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Die gesamte Palette an Geräten und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia, USA) und verzeichnete 2022 einen Nettoumsatz von rund 12,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

Über die AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Die von der AGCO Corporation (NYSE: AGCO) 2018 gegründete AGCO Agriculture Foundation (AAF) ist eine private Stiftung mit der Zielsetzung, Hunger zu verhindern und zu lindern. Die Stiftung initiiert wirkungsvolle Programme, welche die Ernährungssicherheit unterstützen, eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung fördern und die notwendige landwirtschaftliche Infrastruktur in marginalisierten landwirtschaftlichen Gemeinschaften aufbauen. Die AAF hat ihren Sitz in Vaduz (Liechtenstein), das operative Geschäft wird von Duluth (Georgia, USA) aus geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.agcofoundation.org/.

Über die NGO Amigos do Bem

Seit 30 Jahren arbeitet die gemeinnützige Institution Amigos do Bem an der Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner im nordöstlichen Hinterland, der ärmsten und isoliertesten Region Brasiliens. Jeden Monat werden 150.000 Menschen, die in 300 Dörfern in extremer Armut leben, durch anhaltende Projekte in den Bereichen Bildung und Arbeitsbeschaffung sowie bei der Erzielung von Einkünften der Wasserversorgung, der Suche nach Unterkünften und im Gesundheitswesen unterstützt. Wir fördern soziale Inklusion und lokale Entwicklung sowie die Umsetzung von 12 der 17 UN Sustainable Development Goals. Wir erstellten ein Sustainable Social Development Model und schufen eine Reihe von Initiativen mit positiven Auswirkungen unter Beteiligung von nahezu 11.000 Freiwilligen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amigosdobem.org/

