FunPlus, ein führender Game-Developer und -Publisher, verstärkt sein Führungsteam durch den Branchenveteranen Alexandre Amancio als neuen Senior Vice President und Head of World Building and IP Strategy. Amancio wird eine Schlüsselrolle bei den Anstrengungen von FunPlus einnehmen, um seine plattformübergreifende Gaming-Strategie umzusetzen und seine IP-Entwicklungsziele in den kommenden Jahren zu verwirklichen.

Amancio ist ein erfahrener Manager und Unternehmer der Gaming-Branche, der für seine Arbeit an mehreren erfolgreichen AAA-Titeln bekannt ist. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Spielebranche und anderen Kreativrollen mit zu FunPlus. Von Portugal aus wird er eine bereichsübergreifende Funktion ausüben und eng mit den Game Developer-Teams von FunPlus in Europa und Asien zusammenarbeiten.

"Die Erfahrung und Expertise von Alex bei der Arbeit an AAA-IP, die er bei mehreren namhaften Kreativunternehmen erworben hat, passen perfekt zu den Ambitionen von FunPlus für die Zukunft", berichtet Chris Petrovic, Chief Business Officer bei FunPlus. "FunPlus hat den Ehrgeiz, zu einem der größten Unterhaltungsunternehmen der Welt aufzusteigen. Dabei kommt dem geistigen Eigentum eine zentrale Rolle zu. Alex' Rolle bei der Leitung unserer Strategie für den Aufbau von Welten und Inhalten wird unseren künftigen Erfolg bestimmen, und wir freuen uns, ihn an Bord zu haben."

Als Gründer und Chief Creative Officer von Reflector Entertainment leitete Alex die Entwicklung des ersten Crossmedia-Titels dieses Studios. Zuvor arbeitete Alex bei Ubisoft Montreal an mehreren von der Kritik gefeierten Videospielen, darunter drei Spiele der Reihe Assassin's Creed.

Über FunPlus

FunPlus ist ein globaler Anbieter interaktiver Unterhaltungserlebnisse auf der Basis von Technologie, mit Schwerpunkt auf plattformübergreifender Entwicklung von Spielen und der Erstellung von geistigem Eigentum. Das 2010 gegründete Unternehmen fördert weltweite Top-Talente der Branche und unterhält Niederlassungen in mehr als 10 Städten und 6 Ländern mit mehr als 2.000 Teammitgliedern rund um den Globus. FunPlus ist die Wirkungsstätte talentierter Kreativteams, die mit der Entwicklung sehr erfolgreicher mobiler Strategietitel wie State of Survival, King of Avalon oder Guns of Glory einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt haben.

Besuchen Sie www.funplus.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter, um die neuesten Nachrichten und Karrieremöglichkeiten kennenzulernen.

