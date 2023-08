Philadelphia (ots/PRNewswire) -Um die Synagoge herum wurde ein intelligentes Sicherheitsschild errichtetVSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, gab heute die Einführung einer kompletten Sicherheitslösung für eine der größten Synagogen Amerikas bekannt. In einer gemeinsamen Anstrengung mit Geschäftspartnern und besorgten Gemeindegruppen wurde das System entwickelt, um die Gemeinde zu schützen, was für religiöse Führer heutzutage von größter Bedeutung ist.Durch den Einsatz einer Reihe von CCTV-Kameras, die mit der KI-Lösung von VSBLTY unterstützt werden, können "Personen von besonderem Interesse" (mit fortschrittlicher Gesichtserkennung), Waffen und andere Bedrohungen aus der Ferne identifiziert werden. Sobald eine Bedrohung erkannt wird, wird ein Präventivalarm ausgelöst, und die zuständigen Behörden werden alarmiert. Ziel ist es, eine Bedrohung proaktiv zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor die Bedrohung zu einem Vorfall werden kann.Viele religiöse Führer haben ihre Besorgnis über die Zunahme von Bedrohungen zum Ausdruck gebracht, die in Amerika immer häufiger auftreten. Psychische Erkrankungen, häusliche Streitigkeiten und andere aktuelle Probleme bringen Menschen an ihre Grenzen und stellen eine ernsthafte Bedrohung für Gotteshäuser dar. Die FBI-Statistiken über Hassverbrechenin den USA zeigen, dass die Vorfälle in Kirchen, Synagogen, Tempeln und Moscheen zwischen 2014 und 2018 um 34,8 % zugenommen haben. In den USA gab es 647 Massenerschießungen im Jahr 2022 und über 300 in der ersten Hälfte des Jahres 2023.Einem neuen Bericht der Anti-Defamation League zufolge sind antisemitische Vorfälle in den USA im Jahr 2022 um 36 % gestiegen. Im Bericht wurden 3.697 Vorfälle von Belästigung, Vandalismus und Übergriffen erfasst, die sich im vergangenen Jahr gegen jüdische Menschen und Gemeinden richteten. Es ist das dritte Mal innerhalb von fünf Jahren, dass die Zahl so hoch ist wie nie zuvor, seit die ADL im Jahr 1979 mit der Datenerfassung begann."Dies ist ein sehr wichtiger Einsatz unserer Technologie", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. "Dieser proaktive Sicherheitsansatz zielt darauf ab, gewalttätige Vorfälle zu verhindern und Leben zu retten. Die jüngste versuchte Schießerei an der Margolin Hebrew Academy in Memphis, Tennessee, ist ein weiteres Beispiel für die anhaltende Bedrohung, die verschiedene Einrichtungen in ganz Amerika betrifft. Mit Tausenden von Gebetsstätten in den USA öffnet dieser erfolgreiche Einsatz die Tür für die potenzielle Rettung vieler weiterer Leben."InvestorenbeziehungenHarbor AccessJonathan Paterson, 475-477-9401 Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com (mailto:Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com)Graham Farrell, +1-416-842-9003 Graham.Farrell@Harbor-Access.com (mailto:Graham.Farrell@Harbor-Access.com)Informationen zu VSBLTY)Kontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877 lrosanio@vsblty.netMit Hauptsitz in Philadelphia ist VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") der Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Echtzeit-Interpretation dessen, was CCTV- und andere Kameras sehen. Durch die Nutzung von Gesichtserkennung sowie Alters- und Geschlechtsidentifikation kann die firmeneigene Technologie von VSBLTY das Engagement und die Messung von Einzelhandelsmarken durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Displays in Geschäften am Ort des Kaufs in Echtzeit effektiv verbessern. Diese Technologie hat bewiesen, dass sie den Markenumsatz um über 25 % steigern kann. Das Unternehmen wird auch für seine Führungsrolle in der wachsenden Bewegung "Store as a Medium" gewürdigt, die es Marken ermöglicht, Kunden mit bezahlten Medienanzeigen zu erreichen, wann und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig für Einzelhändler eine neue Einnahmequelle schaffen.Mit seiner proprietären KI-Software hat VSBLTY auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung mit modernen Überwachungskameras und älteren CCTV-Kameras umfassen. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-ki-technologie-von-vsblty-schutzt-eine-der-groWten-synagogen-amerikas-301893341.htmlOriginal-Content von: VSBLTY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133569/5573282