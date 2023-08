Boston (ots/PRNewswire) -Recorded Future, das größte Threat-Intelligence Unternehmen, gab heute bekannt, dass Forrester Research Inc. Recorded Future in "TheForrester Wave:ExternalThreat IntelligenceServiceProviders" als Marktführer bezeichnet hat. Der Bericht, in dem dargelegt wird: "Die Aufklärung der von außen kommende Cyberbedrohungen ist jetzt eine notwendige grundlegende Komponente der Verteidigung der Cybersicherheit eines Unternehmens", erkennt an, dass "Recorded Future am besten für seine umfangreiche Aufklärung in Bezug auf Bedrohungen frei zugänglicher Quellen bekannt ist".In der von Forrester vorgenommenen Auswertung wird festgestellt: "Recorded Future ist eine einfach zu bedienende und dennoch leistungsstarke Lösung zum Erhalt von Informationen über Bedrohungen. Die "Intelligence Cloud" von Recorded Future besteht aus neun spezifischen Modulen zur Feststellung von Bedrohungen, die strategisch für bestimmte Anwendungsfälle und Benutzerrollen konzipiert und gruppiert wurden. Dies ermöglicht es Kunden, deren Einsatz -im Laufe eines Reifungsprozesses- zu erweitern". In dem Bericht wird weiter darauf hingewiesen, dass Recorded Future mit "über 10 Milliarden Einheiten in seinem Ökosystem von Informationsdiagrammen, welches als Grundlage für die Recorded Future Intelligence Cloud dient" aufwarten kann. Weiter wird erklärt: "Referenzkunden glauben, dass die Open-Source Threat Intelligence von Recorded Future die Beste in ihrer Klasse ist..."."Wir stimmen mit Forrester überein, dass die Aufklärung über Bedrohungen eine grundlegende Komponente der Verteidigung der Cybersicherheit darstellt. Recorded Future hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Welt mittels Aufklärung zu sichern und wir glauben, dass die Anerkennung als Marktführer bestätigt, dass wir für unsere mehr als 1.750 Kunden auf der ganzen Welt eine großartige Arbeit leisten." - Dr. Christopher Ahlberg, CEO und Mitbegründer von Recorded FutureRecorded Future bietet Unternehmen Einblicke in Echtzeit in die expandierenden Angriffsflächen und Bedrohungslandschaften und ermöglichen es ihnen, mit der Geschwindigkeit und Zuversicht zu handeln, die erforderlich sind, um Risiken zu reduzieren und das Geschäft sicher voranzutreiben. Die Recorded Future Intelligence Cloud verstärkt die bereits bestehende Verteidigung der Sicherheit, indem sie verbessert, wie tiefgreifend und wie umfassend dieser Schutz wirkt. Unternehmen erhalten Einblicke in Echtzeit in Bezug auf Bedrohungen und Angriffe, bevor diese Auswirkungen zeigen. Dies ermöglichen es ihnen, den Angreifern auch angesichts der Geschwindigkeit und des Ausmaßes von Angriffen in der heutigen Bedrohungsumgebung einen Schritt voraus zu sein.Lesen Sie hier den Artikel "The Forrester Wave: External Threat Intelligence Service Providers": https://go.recordedfuture.com/forrester-wave-threat-intelligence-service-providers.Erfahren Sie hier mehr über die Recorded Future Intelligence Cloud oder fordern Sie eine Demo unter: https://go.recordedfuture.com/demo.Informationen zu Recorded FutureRecorded Future ist das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Aufklärung über Bedrohungen. Die Intelligence Cloud von Recorded Future bietet ganzheitliche Informationen über Gegner, Infrastruktur und Zielobjekte. Recorded Future katalogisiert das Internet und erfasst dabei das gesamte frei zugängliche Netz, das dunkle Netz ("Dark Web") sowie technische Quellen und bietet Einblicke in Echtzeit in die expandierenden Angriffsflächen und Bedrohungslandschaften. Dies versetzt Kunden dazu in die Lage, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und Zuversicht zu handeln, um Risiken zu reduzieren und das Geschäft sicher voranzutreiben. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.750 Firmen und Regierungsorganisationen in mehr als 75 Ländern zusammen, um unverfälschte und verwertbare Informationen in Echtzeit zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf recordedfuture.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/recorded-future-wurde-von-einem-unabhangigen-forschungsunternehmen-als-fuhrender-anbieter-von-externen-bedrohungsdatendiensten-ausgezeichnet-301893346.htmlPressekontakt:Olivia Francis,Global Communications,Recorded Future,media@recordedfuture.comOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147743/5573284