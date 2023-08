BURIN-HALBINSEL, Neufundland und Labrador (ots/PRNewswire) -Das in Neufundland ansässige Unternehmen Miawpukek Horizon Maritime Services ("Miawpukek Horizon") und der Entwickler umweltfreundlicher Energie, EverWind Fuels ("EverWind"), haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Umschlagskorridors für umweltfreundliche Brennstoffe zwischen EverWinds Projekt für sauberen Wasserstoff und Ammoniak, das auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador geplant ist, und seiner Umschlaganlage in Point Tupper in Cape Breton, Nova Scotia unterzeichnet.Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um sich den Zugang zu einem LPG-Tanker an der Küste zu sichern, der das erste umweltfreundliche Tankschiff in Kanada werden soll. Das Schiff wird eine Vollzeit-Besatzung von bis zu 16 Personen erfordern und von Miawpukek Horizon verwaltet und bemannt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Anwerbung und Ausbildung einheimischer Seeleute liegt."EverWind ist bestrebt, sinnvolle kommerzielle Partnerschaften mit den Gemeinschaften der Ureinwohner aufzubauen. Wir sind stolz darauf, unsere neueste kommerzielle Partnerschaft mit den Ureinwohnern bekannt zu geben," erklärt Trent Vichie, Geschäftsführer von EverWind. "Wir sind ebenfalls stolz darauf, die Entwicklung von Kanadas erstem Umschlagskorridor für umweltfreundliche Brennstoffe zwischen unseren beiden Projekten zu fördern. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines atlantisch-kanadischen Zentrums für umweltfreundliche Energie, die hier in Neufundland und Labrador Arbeitsplätze schaffen wird."Im Rahmen der Partnerschaft sollen das Ausbildungsschiff Polar Prince der Miawpukek Horizon und das Ausbildungsprogramm für einheimische Kadetten genutzt werden, um einheimische Seeleute auf den sicheren Betrieb und die Wartung von Schiffen beim Umschlag von umweltfreundlichen Brennstoffen vorzubereiten und auszubilden. Die Unternehmen werden außerdem gemeinsam die besten Betriebsverfahren entwickeln, um den sicheren und effizienten Umgang mit umweltfreundlichen Brennstoffen zu gewährleisten, die einen immer wichtigeren Bestandteil des globalen Energiemixes bilden werden."Diese Partnerschaft stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, einen bedeutenden Wert und Karrieremöglichkeiten für einheimische Seeleute zu schaffen", erklärt Richard MacLellan, geschäftsführender Direktor - Miawpukek Horizon. "Diese Partnerschaft passt perfekt zum Auftrag, zur Vision, zu den Kompetenzen und zu den organisatorischen Zielen von Miawpukek Horizon und trägt dazu bei, dass wir unsere Aktivitäten erheblich ausweiten können."Informationen zu Miawpukek HorizonMiawpukek Horizon Maritime Services ("Miawpukek Horizon") hat sich zum Ziel gesetzt, das fortschrittlichste indigene maritime Dienstleistungsunternehmen Kanadas zu schaffen, Das Unternehmen hat es sich ebenso zur Aufgabe gemacht, die Beteiligung der Urbevölkerung an Kanadas blauer Wirtschaft zu maximieren. Miawpukek Horizon befindet sich zu 51 % im Besitz der Miawpukek First Nation und zu 49 % im Besitz von Horizon Maritime.Informationen zu EverWind FuelsEverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von umweltfreundlichem Wasserstoff. EverWind erhielt die erste Umweltzulassung in Nordamerika (Nova Scotia) für ein großangelegtes Projekt zur Erzeugung von umweltfreundlichem Wasserstoff und ist mit dem Design, der Technik und der Entwicklung der ersten Phase sowohl seiner Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie als auch der Produktionsanlage, die diese Energie in umweltfreundlichen Wasserstoff umwandeln wird, weit fortgeschritten. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere auf Sicherheit ausgerichtete Kultur spiegelt eine hochqualifizierte und umfassend zertifizierte Belegschaft wider, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweist.Unter Nutzung unserer Plattform und Entwicklungserfahrung in Nova Scotia verfolgt EverWind ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador. In der ersten Phase des Projekts sind ein Windpark mit einer Leistung von mehr als 2 GW sowie Anlagen zur Herstellung und zum Transport von umweltfreundlichem Wasserstoff und Ammoniak vorgesehen.EverWind erkennt die Insel Ktaqmkuk (Neufundland) als traditionelles Gebiet der Beothuk und der Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi und Qalipu Mi'kmaq sowie Labrador als traditionelles und angestammtes Heimatland der Innu of Nitassinan, der Inuit von Nunatsiavut und der Inuit of NunatuKavut an. ZUGEHÖRIGE LINKSMiawpukek Horizon Webseite EverWind Fuels WebseiteMedienkontakt:Lynn Hammond, VP Kommunikation & Unternehmensangelegenheiten,EverWind Fuels,lynn.hammond@everwindfuels.com, 1-709-330-1260; Richard MacLellan, Geschäftsführer, Miawpukek Horizon Maritime Services, richard.maclellan@miawpukekhorizon.com