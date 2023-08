FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Streit um Abschiebungen:

"Die Durchsetzung der Ausreisepflicht ist ein wichtiger Baustein, der Hunderttausende betrifft. Hier gilt es, die Gründe zu beseitigen, die dem Vollzug demokratisch gesetzter Normen entgegenstehen. Die Hindernisse liegen teilweise in fehlender Zusammenarbeit mit Herkunftsländern, teils an fehlenden Mitteln, teils an mangelndem politischen Willen. Dabei geht es im Grunde nicht um eine Verschärfung, sondern um eine Rückkehr zum rechtsstaatlichen Normalzustand. Härten im Einzelfall sind die Folgen jahrelanger falscher Politik. Die Politik der offenen Tür, verbunden mit langen Verfahren und einem fehlenden Willen zur Abschiebung, legen die inhumane Seite einer human gemeinten Politik offen. Eine Änderung darf sich nicht darin erschöpfen, Ausreisepflichtige länger in Gewahrsam zu nehmen."/zz/DP/ngu