Der kanadische Energiekonzern Canadian Natural Resources Limited (ISIN: CA1363851017, Toronto: CNQ) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,90 CAD ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im März 2023 gab der Konzern eine Steigerung der Dividende um 6 Prozent bekannt. Canadian Natural Resources hat nach Firmenangaben die Dividende 23 Jahre in Folge erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet ...

