Anzeige / Werbung

In Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario entwickelt Heritage Mining (TSX.V: NIM, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) mit dem Drayton-Black-Lake- und dem Contact-Bay-Projekt in der Nähe von Sioux Lookout zwei interessante Gold-Silber-Kupferprojekte, die von einer hervorragenden Infrastruktur und einer Fülle an historischen Daten profitieren.Beide Projekte liegen in einem Grünsteingürtel, der den Namen Eagle-Wabigoon-Manitou trägt. Von der guten Infrastruktur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...