Die Verluste am deutschen Aktienmarkt scheinen am Freitag erst einmal gestoppt. Der Broker IG taxiert den DAX etwas mehr als eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent auf 15.925 Punkte - und damit unter der runden Marke von 16.000 Punkten. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex gemessen am Vortagesschluss mit 3,5 Prozent im Minus.Seit seinem Rekordhoch am Montag hat er mehr als 600 Punkte eingebüßt. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur ...

