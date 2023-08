Die Nio-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche weiterhin ansehnliche Gewinne, was sich durch die Bildung einer langen weißen Wochenkerze manifestierte. Nach der Methodik der japanischen Chartanalyse signalisiert eine solche Kerze gewöhnlich "Marktunterstützung", was auf potentiell weiter steigende Kurse hindeuten könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine lange weiße Wochenkerke nach einem starken ...

