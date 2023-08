Es war bislang kein gutes Jahr für die Anleger bei Heidelberger Druck. Vom Hoch im Januar bei 2,01 Euro hat die Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. Nun hat der Druckmaschinenhersteller Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Zuwächse verzeichnet. Die Aktie reagiert positiv.Heidelberger Druck ist dank einer Erholung in Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment mit einem Umsatz- und Ergebnisplus in das neue Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...