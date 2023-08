Die freenet AG hat ihre Halbjahresbilanz 2023 vorgelegt. Dabei zeigt sich, dass die Abonnentenzahl bis zum 30.06.2023 auf 9,285 Millionen gestiegen ist, was einer Zunahme von 2,7 Prozent gegenüber dem Stand von 9,042 Millionen am 31.12.2022 entspricht. Zudem hat das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 1,27 Milliarden ...

