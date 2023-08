EQS-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

Hörmann Industries GmbH: HÖRMANN Automotive GmbH verkauft Tochterunternehmen



HÖRMANN Automotive GmbH verkauft Tochterunternehmen Kirchseeon, 4. August 2023 - Die HÖRMANN lndustries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2TSCH und A351U9) gibt bekannt, dass die HÖRMANN Automotive GmbH am Vorabend einen Vertrag zum Verkauf von 100 % der Anteile an der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH unterzeichnet hat. Der Verkauf erfolgt an die ncdh Group AG, ein Schweizer Familienunternehmen, das unter anderem in der Business Unit Machines erfolgreich am Markt aktiv ist. Die HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH ist spezialisiert auf die Industrialisierung und Montage von mechanischen und elektronischen Baugruppen für die Automobilindustrie sowie von Ladesäulen für die Elektromobilität. Sie erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von rd. 30 Mio. EUR mit rd. 60 Mitarbeitenden am Standort in Wackersdorf. Mit der ncdh Group AG konnte ein strategischer Investor gefunden werden, der über hohe technologische Kompetenz und eine internationale Aufstellung verfügt, um das Unternehmen im anspruchsvollen Automotive-Umfeld weiterzuentwickeln und neue Wachstumsmöglichkeiten in anderen Absatzbranchen zu erschließen. Als Familienunternehmen teilt die ncdh Group AG die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ausgerichteten Werte der HÖRMANN Gruppe. Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Vertrages steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Mit einem Closing wird bis Ende September gerechnet. Kontakt:

