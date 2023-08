DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn übertroffen, beim Umsatz hingegen lediglich eine Punktlandung erreicht. Der iPhone-Umsatz verfehlte die Erwartungen. Der Nettogewinn betrug 19,88 Milliarden US-Dollar nach 19,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,20 Dollar gerechnet. Der Umsatz lag bei 81,8 Milliarden US-Dollar nach knapp 83 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier hatte die Analystenprognose auf 81,8 Milliarden gelautet. Der iPhone-Umsatz sank auf 39,67 Milliarden Dollar von 40,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 40,24 Milliarden Dollar gerechnet. Eine konkrete Quartalsprognose gibt Apple schon seit längerem nicht mehr ab. Der Markt für Smartphones ist zuletzt unter Druck geraten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +209.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.542,00 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.542,25 +0,7% Nikkei-225 32.185,32 +0,1% Hang-Seng-Index 19.657,08 +1,2% Kospi 2.604,94 -0,0% Schanghai-Composite 3.307,67 +0,8% S&P/ASX 200 7.321,50 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während es an den chinesischen Börsen nach oben geht, tut sich sonst wenig an den Handelsplätzen der Region. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien wagen sich Börsianer nicht aus der Deckung. Da die Zinspolitik der Fed mehr denn je datenabhängig ist, sprechen Händler von Risiken. China hat indes weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ergriffen. Die Schritte zielen darauf ab, die finanzielle Unterstützung des privaten Sektors zu erhöhen - insbesondere im Immobilienbereich. Händler monieren zugleich, dass dies wieder nicht der große Wurf sei. Die mit den Maßnahmen adressierten Sektoren Immobilien und Finanzwesen führen die Gewinnerliste in China an. Poly Developments ziehen um 1,2 Prozent und China Merchants Bank um 1,9 Prozent an. In Hongkong klettern Longfor und Country Garden um 6,1 bzw. 5,5 Prozent. Der Nikkei-225 zeigt sich von den chinesischen Schritten weitgehend unberührt. China werde mit diesen Schritten kaum Wachstumsimpulse in der Region setzen. Nach einem Gewinneinbruch sacken Kyowa Kirin um 6,7 Prozent ab. Auch der Kospi wird von den chinesischen Schritten nicht gestützt. Naver legte Zweitquartalszahlen über Markterwartung und ein Betriebsergebnis auf Rekordniveau vor, der Kurs zieht um 3 Prozent an. STX Heavy Industries erholen sich nach den jüngsten Abschlägen um 7,8 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen büßen KT&G 0,8 Prozent ein. Nach den allenfalls durchwachsenen Apple-Zahlen und den nachbörslichen Kursverlusten in den USA büßen Samsung Electronics 0,4 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Apple (s.o.) büßten 2,1 Prozent ein. Ganz anders die Situation bei Amazon (s.u.), deren Aktie einen Freudensprung um 8,8 Prozent vollzog. Im Reise - und Tourismussektor ging es bei Booking (+11,6%) und Airbnb (-0,6%) in unterschiedliche Richtungen: Booking steigerte den Gewinn stärker als erwartet und stellte einen Rekordsommer in Aussicht. Airbnb verbuchte das profitabelste Zweitquartal der Unternehmensgeschichte. Enttäuschend war jedoch der Anstieg der gebuchten Übernachtungen. Amgen (+0,4%) legte Rekordzahlen vor und übertraf die Marktvorhersagen, zudem wurde der Ausblick angehoben. Allerdings verbuchte das Unternehmen einen Preisverfall in einigen Bereichen. Gilead (+0,9%) legte schwächer als gedacht ausgefallene Zweitquartalszahlen vor und senkte den Ausblick. Nur mit dem Umsatz wurden die Erwartungen geschlagen, einige Bereiche verbuchten zudem starkes Wachstum. Yelp (+7,8%) glänze mit Quartalszahlen über Marktkonsens. Redfin brachen nach verlorenen Marktanteilen um 9,5 Prozent ein. Monster Beverage büßten nach schwachem Quartalsausweis 1,8 Prozent ein. Atlassian haussierten um 23,5 Prozent nach Geschäftszahlen und Prognose oberhalb der Markterwartungen. CarGurus (-7,7%) litten unter der Verzögerung bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Tupperware Brands hat sich mit den Gläubigern auf eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten geeinigt. Der Kurs explodierte um 86,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.215,89 -0,2% -66,63 +6,2% S&P-500 4.501,85 -0,3% -11,54 +17,3% Nasdaq-Comp. 13.959,72 -0,1% -13,73 +33,4% Nasdaq-100 15.353,54 -0,1% -17,20 +40,4% Do Mi Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio 945 Mio Gewinner 1.117 664 Verlierer 1.820 2.280 Unverändert 79 83

Knapp behauptet- Zurückhaltung hat an der Wall Street vor wichtigen Zahlen und Daten geherrscht. Der Entzug der Spitzenbonitätsnote durch die Ratingagentur Fitch war noch immer ein zentrales Thema, auch wenn der erste Schrecken vorüber ist. Konjunkturseitig entsprachen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe den Erwartungen. Die weiteren Konjunkturdaten zeichneten kein einheitliches klares Bild. Qualcomm (-8,2%) verbuchte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang und gab einen enttäuschenden Ausblick. Die Zahlen von Paypal (-12,3%) überzeugten nicht in allen Punkten. Positiv wurden die Zahlen von Hasbro (+1,1%) aufgenommen, obwohl der Spielzeughersteller in seinem Ausblick vor einer möglichen Umsatzminderung durch die Streiks von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood gewarnt hatte. Der Ölkonzern Conocophillips (-0,5%) enttäuschte im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn, wofür das Unternehmen Preisrückgänge verantwortlich machte. Allerdings förderte Conocophillips Rekordmengen an Öl und hob den Ausblick an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,89 -0,4 4,89 46,7 5 Jahre 4,29 +5,1 4,24 29,2 7 Jahre 4,25 +8,0 4,17 28,2 10 Jahre 4,18 +9,4 4,09 29,9 30 Jahre 4,30 +12,1 4,18 32,8

Während sich Aktien wenig bewegten, ging es mit den Anleiherenditen weiter aufwärts. Als Folge der Ratingabstufung werden die USA höhere Zinsen zahlen müssen, was die Schuldenaufnahme verteuert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 10:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0952 +0,0% 1,0949 1,0921 +2,3% EUR/JPY 156,02 -0,0% 156,05 156,25 +11,2% EUR/GBP 0,8612 -0,0% 0,8613 0,8603 -2,7% GBP/USD 1,2718 +0,0% 1,2712 1,2694 +5,2% USD/JPY 142,45 -0,1% 142,53 143,12 +8,6% USD/KRW 1.310,06 +0,7% 1.300,51 1.303,89 +3,8% USD/CNY 7,1473 +0,2% 7,1325 7,1910 +3,6% USD/CNH 7,1894 +0,1% 7,1804 7,2007 +3,8% USD/HKD 7,8074 +0,0% 7,8065 7,8049 -0,0% AUD/USD 0,6566 +0,2% 0,6550 0,6529 -3,6% NZD/USD 0,6087 +0,1% 0,6079 0,6075 -4,2% Bitcoin BTC/USD 29.209,52 -0,1% 29.237,17 29.006,51 +76,0%

Der Dollar drehte leicht ins Minus, nachdem er am Vortag nach den starken ADP-Daten deutliche Gewinne eingefahren hatte. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,76 81,55 +0,3% +0,21 +3,7% Brent/ICE 85,29 85,14 +0,2% +0,15 +3,2%

Der Ölpreis legte um bis zu 2,9 Prozent zu, nachdem Saudi-Arabien - einen Tag vor der Opec+-Konferenz - mitgeteilt hat, dass es die einseitig beschlossenen Fördermengenkürzungen um einen Monat verlängern werde. Die Kürzungen sollen demnach auch im September noch gelten und könnten danach abermals verlängert oder ausgebaut werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,60 1.934,09 -0,0% -0,48 +6,0% Silber (Spot) 23,51 23,58 -0,3% -0,07 -1,9% Platin (Spot) 918,83 919,00 -0,0% -0,18 -14,0% Kupfer-Future 3,90 3,90 -0,1% -0,00 +2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der jüngsten Schwäche tendierte der Goldpreis seitwärts.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Anhörung im Prozess wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert.

ARBEITSKOSTEN USA

Die US-Autogewerkschaft UAW fordert für den nächsten Arbeitsvertrag 40 Prozent mehr Lohn für die von ihr vertretenen Fabrikarbeiter bei den großen Autobauern. Die Gewerkschaft verhandelt einen Tarifvertrag für rund 150.000 Arbeiter bei General Motors, Ford und Stellantis.

AMAZON

hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen wieder einen Milliardengewinn erzielt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Zudem stellte der US-Konzern weitere Zuwäche für das dritte Quartal in Aussicht. Nach dem Quartalsverlust vor Jahresfrist belief sich der Nettogewinn in diesem Quartal auf 6,75 Milliarden Dollar oder 0,65 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 2 Milliarden Dollar oder 0,20 Dollar je Anteil vor einem Jahr. Analysten hatten Amazon nur 35 Cent Gewinn je Aktie zugetraut. Der Umsatz stieg auf 134,4 Milliarden von 121,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 131,5 Milliarden Dollar gerechnet.

AMGEN

Der Biotechkonzern hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und hat seinen Jahresausblick erhöht. Ein höherer Absatz konnte einen leichten Rückgang bei den Preisen ausgleichen. Der Nettogewinn kletterte auf 1,38 Milliarden Dollar bzw. 2,57 Dollar je Aktie, verglichen mit 1,32 Milliarden bzw. 2,45 Dollar im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 5,00 Dollar über der Konsensschätzung von 4,49 Dollar. Der Umsatz wuchs um 5,9 Prozent auf 6,99 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über dem Konsens von 6,66 Milliarden.

AIRBNB

Das Online-Portal steigerte seinen Nettogewinn um 72 Prozent auf 650 Millionen US-Dollar. Das war deutlich mehr als die Konsensschätzung von 537 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar und übertraf damit sowohl die Markterwartungen als auch die Prognose des Unternehmens selbst. Enttäuschend war jedoch der Anstieg bei der Anzahl der gebuchten Übernachtungen. Die Kunden buchten im zweiten Quartal 115,1 Millionen Übernachtungen auf der Plattform. Das ist ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, liegt aber unter den Prognosen der Analysten.

BOOKING

Der Nettogewinn kletterte im Quartal auf 1,3 Milliarden US-Dollar von 857 Millionen im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 37,62 Dollar. Analysten hatten mit 28,98 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 5,5 von 4,3 Milliarden Dollar, auch das war mehr als erwartet.

