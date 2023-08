Die erwarteten KGVs von BMW in den Jahren 2023 bis 2025 liegen im Bereich zwischen 6,26 und 6,64. Die Marktteilnehmer gehen aktuell von einer Stagnation des Gewinns in dieser Zeitspanne aus. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag dieser Woche hatte einen Kursrutsch zur Folge, was das Papier wieder attraktiver macht. BMW hatte bereits am Dienstag dieser Woche seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Bei der Gewinnmarge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...