DJ Vonovia bereitet Milliarden-Portfolio für Investor-Einstieg vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia bereitet derzeit ein weiteres milliardenschweres Wohnimmobilienportfolio für den Einstieg eines Investors über eine Joint-Venture-Minderheitsbeteiligung vor. Wie Vonovia-CEO Rolf Buch in der Medien-Telefonkonferenz sagte, hat das Portfolio die Größenordnung des Südewo-Portfolios, also etwa 1 Milliarde Euro. Bei Südewo hatte Vonovia Ende April eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an den Private-Equity-Investor Apollo Global Management verkauft. Buch zufolge gibt es noch keinen konkreten Zeitplan und auch noch keinen konkreten Partner für die Transaktion. Mit Hilfe von Portfolio-Verkäufen und -Teilverkäufen will Vonovia den Verschuldungsgrad LTV weiter senken und wieder im Zielkorridor landen - und dies "eher am unteren Rand" der Zielspanne, sagte Buch. Derzeit liegt der LTV bei 46,8 (1Q; 46,6) Prozent, die Zielspanne lautet 40 bis 45 Prozent. Vonovia sei bis Ende 2024 durchfinanziert, keine Kapitalerhöhung notwendig, bekräftigte Buch.

August 04, 2023

