DJ EUREX/Bund-Future dreht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.30 Uhr 25 Ticks niedriger bei 131,5 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 131,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,91, das -tief bei 131,45 Prozent. Umgesetzt wurden 28.309 Kontrakte.

"An der technisch angeschlagenen Situation des Bund-Future hat sich wenig verändert", heißt es bei der Helaba. Die Unterstützung bei 131,80 wurde unterschritten. Nun bestehe Potenzial bis zum Impulstief vom 10. Juli bei 130,60 Prozent. Widerstände gibt es an den 21- und 55-Tagelinien bei 132,65 bzw. 133,25 sowie an der abwärts gerichteten Widerstandslinie bei 133,66 Prozent.

August 04, 2023

